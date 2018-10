IMPONERTE: Martine Lunde og dansepartneren Frederic Brunberg imponerte dommerne i lørdagens «Skal vi danse». Foto: Frode Hansen

Martine Lunde hyllet for sensuell rumba: – Flaut

Lørdagens Skal vi danse startet med et brak for Martine Lunde (22). Men i kveldens siste dans smalt det virkelig med fire strake 10'ere.

Forrige lørdag var det Amalie Snøløs (22) som måtte takke for seg i «Skal vi danse». Men bare dager etterpå ble det klart at hun er inne i varmen igjen, etter at Aune Sand (52) trakk seg fra konkurransen.

Først ut lørdag var tidligere Paradise Hotel-deltager Martine Lunde. Hun og dansepartneren Frederic danset en sensuell rumba, og paret ble belønnet med 33 poeng av dommerne.

– Dette var flaut. Det er ikke så flaut når jeg gjør det med kjæresten min, Aleksander, men sånn som dette, sa en blid Martine Lunde etter at lørdagens dans var overstått.

Og dommerne var fornøyde:

– Det var vakkert og romantisk. Et fint øyeblikk, sa Tore Petterson, som ga henne karakteren 9.

– Det traff meg midt i hjertet, utbrøt Trine Dehli Cleve, som belønnet paret med en 8'er.

Kjæresten Aleksander Sæterstøl, derimot, gikk det ikke like bra med.

– Du showet bra, men tangoen vet jeg ikke om gikk så bra, forklarte Trine Dehli Cleve, mens Tore Petterson brukte humor for å forklare situasjonen.

– Tango er litt sånn «før du har sex». Du lå allerede på ryggen og peset på en måte, sa han.

Det var kveldens aller siste dansepar, Thea og Ivo, som imponerte dommerne aller mest. De imponerte til gjengjeld voldsomt også, og ble av dommerpanelet belønnet med fire 10'ere.

– Jeg må bare si en ting, sa Thea etter å ha danset tango.

– Ivo har danset siden han var seks år gammel, men aldri tango. At han klarer å lage dette er helt vilt!

Blogger Sophie Elise er den som har imponert dommerne aller mest så langt. Av Tore Petterson fikk hun kveldens første 10'er. Sophie Elise føk rett til topps med sine 36 poeng totalt.

Etterpå var hun strålende fornøyd.

– Dette var så hyggelig! Er det én ting jeg har jobbet konkret med på trening, så er det å føle meg sterk på parketten når jeg danser, sa hun etter at dommerne hadde påpekt nettopp det.

Aleksander og dansepartneren Lillian ble belønnet med 25 poeng totalt. Comeback-klare Amalie Snøløs fikk også 25 poeng.















VGs egen Morten Hegseth (32) skal også danse samba lørdag. Synger til dansen gjør hans gode musikervenn, Ina Wroldsen (34), som skal synge låta «Favela».

– Dette blir magisk, utrolig fett! Men det gjør meg jo ekstra nervøs da. Det er best ikke å havne i danseduell nå, med vrede fra Ina Wroldsen bak der, sier han med et smil.

Morten og dansepartneren Mai fikk 26 poeng av dommerne lørdag, og selv la Hegseth ikke skjul på at han håper å ta seg videre til neste lørdag.

– Jeg er livredd for å ryke ut! Sa han under sendingen.

Foreløpig poengrekkefølge i lørdagens «Skal vi danse»:

1. Thea Næss og Ivo - Argentinsk tango - 40 poeng

2. Sophie Elise og Benjamin - Argentinsk tango - 36 poeng

3. Martine og Frederik - Rumba - 33 poeng

3. Jan Gunnar og Rikke - Rumba - 33 poeng

5. Einar og Anette - Samba - 30 poeng

6. Morten og Mai - Samba - 26 poeng

7. Aleksander og Lillian - Argentisk tango - 25 poeng

7. Amalie og Jørgen - Samba - 25 poeng



