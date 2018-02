SLÅR TILBAKE: Både Erlend Elias og Frank Løke bekrefter at flere har spurt dem om noe er på gang. Det er det absolutt ikke, fastslår de. Foto: Hansen, Frode

– Utsatt for rykteflom etter «Farmen kjendis»

Bjørn Ekker Journalist

Alf Øystein Støtvig (foto)

Publisert: 05.02.18 19:27

TV 2018-02-05T18:27:08Z

Det som startet som en isfront mellom Frank Løke og Erlend Elias er snudd helt på hodet. – Folk lurer på om vi er nye Vendela og Petter, sier Erlend Elias.

Finaleuken i «Farmen kjendis» står for døren, og tidligere håndballstjerne Frank Løke er blant dem som håper at et skyhøyt konkurranseinstinkt skal føre ham helt til topps i TV 2 -programmet.

Men det er alt bråket, og ikke konkurransene, som har skapt de største overskriftene i vinter. Og for Franks del, er det først og fremst feidene med kjendisstylist Erlend Elias , samt tidligere «Top Model»-deltager Maiken Wahlstrøm Nilssen , som har vekket størst oppsikt.

Heftige rykter

For i starten var det rene isfronten mellom spesielt den tidligere håndballstjernen og Erlend Elias. Men på utsiden har etter hvert de to klart å skvære litt opp. Og etter at Frank og Erlend i regi av Se og Hør hoppet til køys i en dobbeltseng, har ryktene begynt å svirre.

– Det går mange rykter om at jeg har hoppet over til den andre siden. Jeg kommer tydeligvis veldig godt overens med Erlend Elias om dagen, litt for godt etter min smak. Vi har gjort mye den siste tiden har jeg hørt, erkjenner Frank til VG.

Også Erlend har bitt seg merke i ryktene som har oppstått.

– Ja, jeg har hørt dem jeg også. Folk jeg kjenner vet jo at jeg aldri ville falt for en person som Frank, men folk jeg ikke kjenner har spurt om vi har utviklet et forhold, om vi har noe på gang og om vi er nye Petter og Vendela, sier han.

– Skyter på begge kurver

37 år gamle – og godt gifte – Frank er ikke akkurat kjent for å ta seg veldig nær av ting. Og det gjør han ikke nå heller.

– Jeg synes jo egentlig det litt gøy jeg da. Jeg har gått fra å være en som ikke er så glad i Erlend og hans legning til å bli veldig glad i det. Men det har gått mange rykter om meg etter «Farmen kjendis» begynte å gå på TV, og det kjenner jeg jo litt igjen fra håndballen også. En fjær blir til ti høns.

– Jeg har jo en fortid med mange opp- og nedturer, og vet at det ikke skal mye til før et rykte oppstår. Og det jeg opplever nå kan ganges med ti sammenlignet hva jeg opplevde da jeg spilte på landslaget. Så nå skyter jeg tydeligvis på begge kurver, sier Frank, som mistenker at Erlend er mer fornøyd med rykteflommen enn ham selv.

– Erlend er sikkert kjempefornøyd. Han hadde jo mange våte drømmer om meg inne på «Farmen kjendis». Jeg bombarderte ham jo med komplimenter. Vi gikk skogsturer sammen og.

– Har en helt annen smak

– Hva svarer du Erlend, til dem som spør om dere er nye Petter og Vendela?

– Da svarer jeg at Frank er vant til baller, men at man aldri vet hvilken kurv eller hvilket mål den havner i.

Kjendisstylisten avkrefter imidlertid på det sterkeste at ryktemakerne har rett i sine antagelser.

– Disse ryktene kan jeg avkrefte med én gang. Herregud, jeg har en helt annen smak på gutter, sier Erlend, som likevel innrømmer at han har et mye bedre forhold til Frank i dag enn hva som var tilfelle inne på «Farmen».

– Det jeg liker med Frank er at han er litt lik meg når det kommer til ikke å være så redd konflikter. Og at når man føler seg urettferdig behandlet, kan man snakke ut og bli ferdig med det. Det setter jeg pris på. Og at han ikke tar det som skjedde på «Farmen» med ut i det virkelige livet.

Ble venner igjen

Akkurat det er Frank helt enig i.

– Jeg og Erlend er gode venner nå vi. Det som er bra med Erlend er at han klarer å skille det som skjedde der inne fra virkeligheten ute. Selv om vi er veldig forskjellige, har vi respekt for hverandre.

– Er ikke det litt hyggelig da, at dere har blitt venner igjen – selv om dere ikke er kjærester helt ennå?

– Ifølge mange har vi jo blitt det da ... Men jo, jeg synes det er veldig bra at vi kan være venner på utsiden. Jeg synes at vi prater bra sammen, og det er jo ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det.

Trøblete fortid

Og det er langt fra bare i «Farmen kjendis» at det har blåst rundt Frank Løke. En lang idrettskarriere har nemlig også ført med seg overskrifter av det brutale slaget for den frittalende 37-åringen.

Så langt tilbake som i 2008 havnet han i fyllearresten under en landslagssamling i Paris, mens han tre år senere – i 2011 – ble kastet ut av landslaget etter å ha vekket en spansk landslagsspiller midt på natten på et hotellrom etter en middag.

Og for to år siden fikk han sparken i Drammen håndballklubb etter et julebord.

– Jeg har skapt noen overskrifter, ja. Men det har ikke preget meg. Det har heller gitt meg vind i seilene, mener han.

Prøver å være streng

Og romanseryktene mellom Frank og Erlend henger ikke helt på greip med tanke på at Frank har Frank vært sammen med kona Anette i drøyt 15 år. Sammen har de også barna Edel (4) og Ada (11).

Og selv om Frank fremstår som en hard bauta i de fleste sammenhenger, er det faktisk én ting som gjør ham myk som smør.

– Har du tatt med den strenge fremtoningen i oppdragelsen av barna?

– Ja, det har jeg. Jeg synes jo at man kanskje har det for enkelt nå enn tidligere. Da vi var syv, lærte vi verdien av å dele, og du fikk ikke alt du pekte på. Nå er det litt annerledes. Nå får de litt for mye, mener jeg.

– Så du er en streng pappa?

– På et vis er jeg det. Men er det ett sted jeg er myk så er det når det kommer til barna. Da er jeg ikke «Farmen»-streng. Jeg prøver, men det er sannelig vanskelig, innrømmer han til VG.