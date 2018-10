KJEMPER OM TO PLASSER: Thomas Einarson Fjelde , Anneli Guttorm, Marianne Amundsen og Håkan Pettersson dukker søndag opp som utfordrere i «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-utfordrer Håkan Pettersson presset TV 2 til særavtale: – Mulig de oppfattet det som en trussel

Sigaretter er strengt forbudt på «Farmen»-gården. Men da én av årets utfordrere truet med å dra hjem, så kanalen seg nødt til å fire på kravene.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.10.18 06:00

Onsdag ble det kjent at Paal Nygård (27) ble denne ukas førstekjempe i «Farmen», og søndag er det klart for høstens fjerde tvekamp - samtlige av dem guttekamper. I den samme episoden får TV-seerne også stifte nærmere bekjentskap med fire utfordrere, som skal kjempe om to plasser på gården i Finnskogen .

Én av dem er Håkan Pettersson (54). Pettersson er opprinnelig svensk, men har bodd i Norge siden 1986 og anser seg selv som «svorsk». Til VG legger han ikke skjul på at han ikke er veldig imponert over hva som møtte ham.

– Ble sjokkert

– Det var en spennende opplevelse, bortsett fra at det stort sett var idioter som var der. Ikke idioter i den forstand riktignok, men i den settingen vil jeg si at de var det. Jeg trodde at jeg skulle møte likesinnede, og regnet med at de som var der skulle klare å skikke et bruk og at de skulle inneha et visst kunnskapsnivå. I stedet ble jeg møtt av «rosabloggere» og folk som måtte lære seg å hogge ved. Jeg ble sjokkert, sier han til VG.

54-åringen hadde ikke engang søkt om å få være med i årets «Farmen».

– Men jeg søkte i fjor. Rett før dette startet fikk jeg en telefon fra produksjonen, som hadde funnet mitt navn fra fjorårets søknadsbunke. De ville ha meg med i år.

Fikk sigarettaksept

Selv har Håkan, som er bosatt på Eidsvoll, aldri sett på «Farmen». Derfor visste han heller ikke at det er noen varer som er strengt ulovlig å ta med seg inn på gården. Dermed ble det også litt dramatisk kvelden før han skulle entre sitt «nye hjem» sammen med de tre andre utfordrerne.

– Jeg skulle pakke sekken i påsyn av folk fra produksjonen, og fikk beskjed om at jeg ikke fikk lov til å ta med meg sigaretter. Det kom ikke på tale. Da kom ikke dette på tale for meg heller, mener han.

Og:

– Jeg sa til produksjonen at hvis jeg ikke får ta med meg tobakk, får de finne en annen deltager. Jeg truet med at det er nøyaktig like langt til hjemmet mitt på Eidsvoll som til «Farmen»-gården. Uten tobakk ville jeg heller bare dra hjem.

Dermed så TV 2 og produksjonsselskapet Strix seg nødt til å fire på kravene.

– Da var det greit for dem, men det er er mulig de oppfattet det som en trussel. Egentlig hadde jeg tenkt å ha med meg mellom 20 og 25 liter med mjød også, det sto klart da jeg dro hjemmefra. Men det ble for mye å drasse på.

– Ærlighet går begge veier

Med seg inn på gården hadde svensken dermed fem pakker med tobakk. Det tilsvarer drøye 500 sigaretter.

– Hvordan reagerte de andre deltagerne da de så at du hadde tillatelse til å røyke?

– De spurte hvordan i alle dager jeg fikk med meg dette inn på gården.

– Ville du virkelig dratt hjem om produksjonen hadde stått på sitt?

– Ja. Dette var jo jævlig viktig informasjon som ingen opplyste meg om. Og når slikt ikke blir formidlet skal det bare mangle. Ærlighet går begge veier, mener Pettersson, som jobber som snekker og byggmester.

Tidligere har han jobbet som massør, og på gården skal han blant annet ha vært åpen om at han har drevet med brasiliansk voksing.

TV 2 bekrefter særavtale

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at Håkon Pettersson fikk med seg tobakk inn på gården.

– Håkan er en spennende deltager vi ønsket med oss på «Farmen», og vi forsto at han nok ikke ville sagt ja hvis han ikke fikk med seg tobakk. Avtalen vi gjorde med han var at han skulle få med seg en lærpung med tobakk inn på gården. Men at når den var tom måtte han overtale de andre om å kjøpe mer tobakk på markedet hvis han ønsket seg mer, forteller Iversen til VG.

Ifølge Iversen var det ingen store reaksjoner fra de andre deltagerne. TV 2 er ikke kjent med at Håkan også planla å ta med seg mjød inn på gården.

– Det er ingen andre som har spurt om å få ha med seg tobakk eller lignende produkter, ut over nødvendige, reseptbelagte medisiner, forteller han.

Her er årets «Farmen»-utfordrere:

Anneli Guttorm (45)

Bosted: Tromsø

Fra: Nesseby i Øst-Finnmark

Sivilstatus: Kjæreste, to barn på 14 og 22 år

Yrke: Samtaleterapeut og coach innen alternativ medisin, jobber innen reindrift i vinterhalvåret, samisk artist.

Håkan Pettersson (54)

Bosted: Eidsvoll

Fra: Borås i Sverige

Sivilstatus: Kjæreste, har fire barn på 31, 29, 27 og 14 år

Yrke: Selvstendig næringsdrivende, byggmester

Karianne Amundsen (27)

Bosted: Oslo

Fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Artist

Thomas Einarson Fjelde (31)

Bosted: Jørpeland i Rogaland

Fra: Tau i Rogaland

Sivilstatus : Gift, har fire barn på 11, 8, 6 og 1 år

Yrke: Tømrer