REALITY-DEBUTANT: Modell Adrian Sellevoll, her avbildet for «Ex On The Beach». Foto: Toke Mathias Riskjær/Dplay

Sparket fra modellbyrå fordi han er med i «Ex On The Beach»

Publisert: 13.04.18 12:22

Modellmamma Eivor Øvrebø (72) dumper Adrian Sellevoll (20) fordi han er med i det nye «skandaleshowet» som dukker opp på TVNorge.

Tidligere denne uken gikk Øvrebø kraftig ut mot Se og Hør som satte Juliane Snekkestad (21), hennes modell og kjæresten til Marius Borg Høiby (21) , i «Playboy-båsen».

Øvrebø, som i 52 år har drevet byrået Team Models, mente at koblingen til mannebladet kunne skade Snekkestads karriere, fordi byrået forholder seg til «seriøse kunder».

I kjølvannet av den heftige debatten rundt Snekkestad og Se og Hør, er det nå kjent at en mannlig modell i Team Models er deltager i den kommende TV-serien «Ex On The Beach» , reality-konseptet som nærmest får «Paradise Hotel» og «Big Brother» til å fremstå som barne-TV.

I VGs presentasjon over de åtte deltagerne opplyser Sellevoll at han jobber for Team Models, er rapper og skriver russelåter. Han uttaler også at han ikke er fremmed for å ha sex på TV.

– Jeg kan ikke si nei til det. Vi får se hvor deilig damene er,. lyder det fra den 20 år gamle bergenseren.

– Jeg er så jævla klar for det syke, jævla programmet, sier han til VGTV .

Eivor Øvrebø forteller til VG at hun ikke var kjent med Sellevolls deltagelse i den kontroversielle serien.

– Han hadde informert en av bookerne her hos Team at han var med, men jeg ante ikke hva slags program det dreide seg om.

På spørsmål om det ikke er betenkelig at modellene assosieres med et slikt show når Playboy-stempelet er så negativt, svarer hun:

– Jo, det er helt håpløst. Da jeg fikk vite om dette, var det helt greit for meg å sette foten ned. Adrian har fått beskjed fra oss om at vi ikke vil representere ham mer, fordi det er dårlig reklame for oss.

– Så han vil fjernes fra oversikten på deres nettsider, der han nå står oppført?

– Ja, vi vil ikke formidle jobber for ham mer. Vi har diskutert det internt.

Bildene av Sellevoll lå på Teams oversikt fredag morgen, men er nå fjernet.

Sellevoll: – What?

Sellevoll reagerer med overraskelse når VG ringer. Han har nettopp våknet og har ikke rukket å lese noen melding fra Team.

– What? Har jeg blitt kicket ut? Egentlig er det veldig morsomt, men jeg synes samtidig det er et rart grunnlag. Hva har min jobb med det å gjøre, liksom, sier Sellevoll til VG.

– Hun mener det er dårlig reklame for byrået?

– Jo da, det kan jeg for så vidt forstå, sier han.

Han påpeker at han hadde varslet byrået om deltagelsen. Uansett mener Sellevoll at «Ex On The Beach» er verdt å ofre modelloppdraget for.

– Ja, absolutt. Jeg har uansett tilbud fra et modellbyrå i Argentina, så dette går helt fint, sier 20-åringen, som har vært med i Team siden i fjor sommer.

Øvrebø presiserer at saken med Snekkestad ikke kan sammenlignes med denne.

– Juliane har ikke «meldt seg» som Playboy-modell.

Oppdatert ? Slik havnet Julianes bilder på Playboys nettsider

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Øvrebø er klar over at noen av kundene deres nok kan synes at deltagelse i et realitshow som «Ex On The Beach» og lignende, er kult.

– Men så er det 90 andre som ikke synes det. Jeg er klar over at vi eldre nok ikke forstår hva ungdommen fristes av. Det er visst veldig gjevt med reality, så det kan slå begge veier. Jeg kommer til å ha en heftig diskusjon i byrået når det gjelder disse tingene, sier Øvrebø til VG.

Sellevoll har tiligere uttalt til VG at han ble oppringt og spurt om å være med i serien.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det er første gang «Ex on the Beach» foreligger i norsk versjon . Serien ble spilt inn i januar og har premiere i august. Konseptet er opprinnelig britisk. I Sverige har den svenske versjonen skapt bølger. Hensikten er at åtte single skal sverme, feste og ha sex i eksotiske omgivelser. Dramaet starter når eksene også melder sin ankomst.

Når det gjelder de omstridte bildene av Juliane Snekkestad , så ble de for en uke siden fjernet fra Playboys nettsider, uten at VG har fått svar på hvorfor det ble gjort. Den heftige kontroversen rundt Marius’ nye kjæreste og de aktuelle bildene, skjøt fart da kronprinsparet på kongehusets nettsider gikk ut og refset Se og Hør .