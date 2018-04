SAMARBEID: VG-sjef Gard Steiro (fra venstre), NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og VGs krimekspert Øystein Milli. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

VG og NRK med Orderud-samarbeid: Håper å gi flere svar om drapsgåten

Publisert: 18.04.18 11:45 Oppdatert: 18.04.18 12:15

En ny «True crime»-serie om Orderudsaken, en av Norges-historiens mest omtalte drapssaker, er utgangspunktet for et nyskapende samarbeid mellom VG og NRK.

Selve dokumentarserien som er i seks deler vises på NRK1 og NRK TV. Seerne møter VGs krimsjef Øystein Milli. NRK og VG har inngått en nyskapende avtale om å samarbeide om produksjon og publisering av annet innhold knyttet til Orderud-saken.

- «Hvis vi samler flere ressurser om felles prosjekter og deler mer metode, kan vi også i større grad fylle vår samfunnsrolle», sa juryleder Bernt Olufsen under helgens Skup-konferanse. Han har rett. Samarbeid mellom redaksjoner kan styrke den undersøkende journalistikken og bidra til at flere kritikkverdige forhold i samfunnet blir belyst. Mitt håp er at denne satsingen både kaster nytt lys over en av historiens mest omtalte kriminalsaker og samtidig blir et eksempel på at konkurrenter - i noen tilfeller - er tjent med å slå kreftene sammen, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

Dokumentarserien som skal vises på NRK i høst, får navnet «Gåten Orderud». Seerne blir presentert for personer som var en del av hendelsene den gang, nytt materiale og funn fra det gravejournalistiske arbeidet med serien. Den nye samarbeidet mellom VG og NRK ble presentert på et pressemøte i NRK onsdag.

– Jeg har store forventninger til hva to kompetente redaksjonelle miljøer kan få til, finne ut av og fortelle når vi sammen tar tak i denne saken. Men jeg er faktisk like spent på hvordan VG og NRK sammen kan nå ut til publikum og skape engasjement og interesse for denne helt spesielle saken ved å bruke ulike metoder, formater og kanaler i publiseringen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Serien produseres av Monster AS for NRK og vil ha en felles redaksjon bestående av medarbeidere fra VG, Monster og NRK som skal samkjøre annen dekning.

– Målet vårt er å fortelle denne historien på en måte som engasjerer, og som gjør at seeren både får ny innsikt i saken og kunnskap om hvordan norsk politi og rettsvesen fungerer, sier Ingvild Daae, administrerende direktør i Monster.

Foruten at TV-programmene blir vist på NRK, vil det også mange av de samme sakene bli publisert både på vg.no og på nrk.no.

– Det har vi ikke noe imot, så lenge det er bra for saken og det er det i dette tilfellet, sier Gard Steiro.

– Det vi gjør må ha en verdi for publikum . Det må være en forutsetning, sier Thor Gjermund Eriksen.

VGs Øystein Milli kjenner Orderud saken ut og inn. Han dekket i sin tid saken først for Romerikes Blad og senere for VG. Ved siden av å ta Orderud-saken kronologisk frem til i dag, vil seerne følge Millis nåtidige jakt på sannheten i «Gåten Orderud». Serieskaperne ønsker på den måten både å spre kunnskap og kaste nytt lys over saken snart 20 år etter.

– Jeg mener det riktig og nødvendig at kriminalsaker som ikke er oppklart - eller mangler vesentlige svar - gjennomgås på nytt. Orderud-saken er ikke oppklart. Et av de ubesvarte spørsmålene er hvem som skjøt. Vårt store mål er at serien gir seere og lesere flere svar om hva som skjedde da de tre ofrene ble likvidert i kårboligen, men vi vet at det er en krevende jobb, sier Øystein Milli til VG.

– «True crime» er en sjanger som ikke bare fascinerer og interesserer et bredt publikum, det kan også være journalistikk som virkelig utgjør en forskjell. Med Orderud-saken har Norge en uløst drapsgåte med mange fasetter. Her er det mye å dykke ned i, og vi har fått drivende dyktige journalister og fantastiske tv-mennesker til å lage denne serien, sier prosjektredaktør og ansvarlig for serien i NRK Marie Sjo .