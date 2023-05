CANNES: Lily-Rose Depp på filmfestival 23. mai.

Lily-Rose Depp om TV-kritikk: − Kjenner meg ikke igjen

Regissøren nekter for at den nye HBO-serien handler om Britney Spears, og Lily-Rose Depp forsvarer nakenscenene.

HBO-serien «The Idol» hadde førpremiere på de første to episodene under Filmfestivalen i Cannes denne uken.

Den fra før allerede omstridte serien er blitt en enda større snakkis etterpå. Ikke minst er kritikerne delte i synet på de mange sexscenene og måten popindustrien blir fremstilt på.

Rolling Stone har stemplet «The Idol» som «torturporno».

– Folk kan skrive hva de vil, uttalte regissør Sam Levinson (38) på en pressekonferanse tirsdag, ifølge Consequenze.net.

– Vi vet at vi har laget en serie som vil provosere. Det skjønner vi, men jeg vet hva jeg står for.

Det har i tillegg vært rapportert om angivelig dårlige arbeidsforhold under innspillingen.

– Skuffende

Lily-Rose Depp (23) spiller den kvinnelige hovedrollen, og hun stiller seg uforstående.

– Det er alltid trist og skuffende når noen sier uriktige ting om noen man bryr seg om, når man selv vet at det ikke stemmer. Jeg kjenner meg ikke igjen i det som er skrevet, sier hun ifølge Entertainment Tonight og flere andre medier.

Depp forsikrer at hun var komfortabel under innspillingen av sexscenene.

– Jeg har aldri tidligere følt meg så involvert i planleggingen. Når det gjelder min rollefigur, så føler jeg at jeg fikk privilegiet å være med på å skape henne, på absolutt alle måter, sier 23-åringen.

Det har for øvrig vært spekulert rundt hvorvidt historien om pophåpet som presses og kollapser, baserer seg på livet til Britney Spears (41).

Det benekter regissør Sam Levinson, fra før kjent for HBO-serien «Euphoria».

– Vi prøver ikke å selge inn historien om én spesiell popstjerne, uttalte Levinson på en pressekonferanse tirsdag, ifølge Deadline.

KOLLEGER: Lily-Rose Depp og Abel «The Weeknd» Tesfaye i Cannes.

Popartisten Abel «The Weeknd» Tesfaye (33) spiller kultleder i serien, og deres kjærlighetshistorie er av det turbulente slaget.

Tesfaye, som debuterer som skuespiller, har også vært med på å skape serien.

– Målet vårt er å få mennesker til å le, samtidig som vi gjør andre forbannet. Jeg ville være med å lage en mørk, skrudd fantasifortelling om popbransjen – ta alt jeg vet om den for så å overdrive veldig, forklarte Tesfaye tidligere under festivalen.

FILMAKTUELL: Johnny Depp og regissør Maiwenn i Cannes i forrige uke.

Også Lily-Rose Depps far, Johnny Depp (59), var til stede i forrige uke, fordi han er tilbake i filmmanesjen etter rettssakene som har overskygget alt annet.

Far og datter har imidlertid ikke vist seg offentlig sammen. Det gjør de sjelden. Lily-Rose uttaler seg også nødig om sin berømte far.

Hun gjorde imidlertid et unntak under pressekonferansen. Da 23-åringen fikk spørsmål om hvordan det var å høre at faren hadde fått stående applaus under visningen av «Jeanne du Barry», svarte hun:

– Jeg er kjempeglad på hans vegne. Det er fantastisk at vi begge kan være med på prosjekter vi er superstolte av.

«The Idol» får premiere 4. juni.