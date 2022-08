RINGENS SOLDAT: Galadriel (Morfydd Clark) er mange ganger mer hardtslående i «Maktens ringer» enn den vi kjenner fra senere.

TV-anmeldelse «Ringenes Herre: Maktens Ringer»: Ringens morskap

Et spektakulært og magisk familieeventyr. I samtlige forståelser av ordet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Ringenes Herre: Maktens Ringer»

Amerikansk fantasydrama i åtte deler

Med: Robert Aramayo, Morfydd Clark, Owain Arthur, Lenny Henry, Cynthia Addai-Robinson

Serieskapere: J. D. Payne and Patrick McKay

Premiere på Amazon Prime fredag 2. september

Alle dere som ble indignert over Gandalfs (Ian McKellen) hodedundring i taket hjemme hos Bilbo i «Ringenes Herre: Ringens brorskap», som fremdeles savner Tom Bombadil og om synes Radagast i «Hobbiten» ble hakket for klovnete og røykfullt karikert: Her kommer dere til å bli skuffet.

Tidenes dyreste TV-serie er noe så unikt som en familievennlig produksjon fra Amazon Prime. Med mange av de samme variable tendensene til lettbent komikk som Peter Jackson.

For de som ikke har mastergrad i Tolkiens verk, og evner å innse at film og bok er to vidt forskjellige ting er «Ringenes Herre: Maktens Ringer» en velykket viderediktning innenfor J. R. R. Tolkiens rammer.

Til tider kan man til og med bytte ut «vellykket» med «spektakulær» og «fantastisk».

I stedet for å legge seg i samme voksne målgruppe som marerittene i «Sandman» og sex og vold-statistikken i «House of Dragons» er dette nærmere filmatiseringen av Phillip Pullmans «His Dark Materials». I byggingen av univers, karakterer og ikke minst tiden man trenger til dette.

RINGENS HÆRFOT: Elanor «Nori»Brandyfoot (Markella Kavenagh) er ikke en hobbit, men enn hærfot. Men sannsynligvis vel så viktig for handlingen.

Visstnok har Amazon forpliktet seg til å lage hele fem sesonger. En trygghet som merkes i hvordan handlingen får lov til å ta seg tid.

En meget omfattende kontrakt med Tolkiens arvtakere og eiere gjør at fortellingen har handlingen plassert sånn ca i år 3441 f. Fr (før Frodo), i det som Tolkien kaller Andre tideverv. Land som lå øde i «Ringenes herre» er derfor i fargesterkt levende live her, så som dvergenes imponerende fjellhallrike Khazad-Dúm og menneskenes Númenor.

Elrond (Robert Aramayo) og Galadriel (Morfydd Clark) er «unge» alver, knappe tusen år gamle, som på hvert sitt vis har en fascinasjon for Midgard og det som truer utenfra. Uten at man skal gå inn på fortellingen.

Hobbitene er ikke med i den forståelsen vi har av dem senere. I stedet møter vi en skogslandsby av hærfoter, der blant annet Lenny Bruce er en del av en nomadestamme som blant annet nevnes i Tolkiens «Vedrørende hobbiter» i forkant av «Ringenes Herre».

RINGENS SOLKREM: Ikke alle vet at solen i Midgard ble brennende het i de mørke årene.

Første episode tynges litt av nødvendig eksposisjon. Etter slutten av episode to er tempoet høyere, skumlere og mer spennende enn man man først skulle forvente.

Gjennomføringen bærer mer preg av å ville være mer magisk eventyr enn mytologisk verk, med en evne og vilje til universbygging man må tilbake til bøkene for å virkelig sette pris på.

Det er også en filmatisk anerkjennelse av Peter Jacksons filmer, ikke minst siden illustratør John Howe er involvert og Howard Shore har laget filmtemaet. Dessuten er dialogene til tider så svevende pretensiøse at de like gjerne vært tatt fra en instagramkonto for motivasjoncoacher.

Det er da også litt av sjarmen.

De som synes Tolkiens svart/hvitt-tilnærming til det absolutt gode og det absolutt onde vil selvsagt synes også «Ringenes Herre: Maktens Ringer» blir for naivt. De som derimot opplever Amazoneier Jeff Bezos som vår tids Sauron, kan muligens komme til å slite litt med prinsippene denne høsten.

Anmelderen har fått se to episoder