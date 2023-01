MYSTISKE MIU: Angela Bundalovic i «Copenhagen Cowboy».

TV-anmeldelse «Copenhagen Cowboy»: Iskald

Dansk film-rabagast går til Netflix, for å kunne kjede enda flere.

«Copenhagen Cowboy»

Dansk thrillerdrama i seks episoder

Premiere på Netflix torsdag 5. januar

Serieskapere: Sara Isabella Jønsson Vedde, Nicolas Winding Refn

Manus: Sara Isabella Jønsson Vedde, Nicolas Winding Refn, Johanne Algren, Mona Masri

Regi: Nicolas Winding Refn

Med: Angela Bundalovic, Andreas Lykke Jørgensen, LiIi Zhang, Zlatko Buric, Valentina Dejanovic, Ramadan Huseini, Dragana Milutinovic

Til Danmark, der film- og TV-bransjen vet å elske og ære sine urokråker og overskridende enfant terribles. Den største av de nålevende, Lars Von Trier, gjorde sitt TV-comeback med «Riket Exodus» i fjor høst. «Copenhagen Cowboy» er Nicolas Winding Refns første hjemmelagde produksjon på over 15 år.

Serien handler om Miu (Angela Bundalovic), en mystisk kvinne som dukker opp i en husholdning utenfor København. Miu er kjøpt av matriarken Rosella (Dragana Milutinovic), men har andre arbeidsoppgaver enn kvinnene som Rosellas bror, André (Ramadan Huseini), «disponerer». Miu er en «lykkemynt». Rosella vil at hun skal hjelpe henne å bli gravid.

DET VAR EN MØRK OG NEON-OPPLYST NATT: Jason Hendil-Forsell i «Copenhagen Cowboy».

Er Miu en helgen? En heks? En samurai-skikkelse som er kommet for å hevne kvinner som er fortapt i den dunkle danske underverdenen? Miu har et forurettet, androgynt ansikt, og store, triste brune øyne. Hun er kledd i en blå joggedress som får henne se ut som en hybrid av Uma Thurman i «Kill Bill» (2003) og en karakter i et gammelt videospill.

Det er godt at Mius ansikt er fascinerende, for Winding Refn skal komme til å dvele en hel del ved det. Kvinnen sier ikke mye, og agerer kun unntaksvis. Står stort sett rundt og observerer, med hendene i lommen. Det hun iakttar, er nedrig. Menn som tar seg til rette, mens de grynter som griser i en binge, og kvinner som lider.

Miu ser mer av det samme når hun etter hvert beveger seg videre, liksom stadig lenger inn mot hovedstadens folketomme sentrum, og kommer i kontakt med en kvinne som driver en kinesisk restaurant (Lili Chang), en blond kvasi-aristokratisk vampyr med et ødipuskompleks (Andreas Lykke Jørgensen) og en kriminell advokat (Zlatko Buric).

DJEVLENES ADVOKAT: Zlatko Buric i «Copenhagen Cowboy».

Nei, det er ikke de norske sommerturistenes Danmark, dette. Det er den danske hovedstaden slik Nicolas Winding Refn (han kaller seg bare «NWF» her, fordi han er så kul) drømmer den: En kulisse for de neon-opplyste noir-fantasiene hans.

Den som kjenner auteurens tidligere arbeider – «Pusher»-trilogien, «Drive», 2011, «The Neon Demon», 2016 – vil gjenkjenne estetikken umiddelbart. Så lekker at man i et svakt øyeblikk kan bli forledet til å tro at det man ser, er mer høyverdig enn det er. Etter hvert, og raskere i «Copenhagen Cowboy» enn noen gang før, oppdager man imidlertid at den visuelle stilen har mer til felles med glorete reklamefilmer for overprisede luksusprodukter, enn med filmkunst.

Uttrykket er iskaldt, tonen er fremmedgjort og deprimerende. Det golde synthesizer-lydsporet – 80 % Tangerine Dream, 20 % John Carpenter, 100 % åttitallsaktig – buldrer illevarslende. Det går sakte.

ARISK VAMPYR: Andreas Lykke Jørgensen i «Copenhagen Cowboy».

Tagningene er endeløse, ofte ordløse. Winding Refn elsker å plassere kameraet midt i et rom og panorere 360 grader, igjen og igjen. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg skriver at han henfaller til trikset 30 ganger i løpet av tiden det tar før «Copenhagen Cowboy» snegler seg i mål.

Her er vi ved det største problemet (blant flere). Nemlig at Winding Refns hyper-visuelle, men ekstremt sendrektige uttrykk oppleves som ulidelig stillestående når han har anledning til å breie seg over seks episoder og nesten like mange timer.

NEON-DEMONEN: Regissør Nicolas Winding Refn i arbeid.

Nesten ingen ting skjer. Og når noe gjør, er det pussig, nesten komisk underveldende. («Copenhagen Cowboy» er relativt blodløs til Winding Refn å være, og de få actionscenene er selvbevisst tegneserieaktige). Det er mildt fascinerende å konstatere at vår danske helt så til de grader gir blaffen i TV-mediets krav til tempo og narrativ progresjon. Men det er virkelig ikke fascinerende i seks samfulle timer til ende.

Er «Copenhagen Cowboy» interessant? Dypsindig? Er den kunstnerisk? Ingen av delene, slik jeg ser det. Den er selvparodisk. Fremfor alt er den kraftig kjedelig.