BLODIG PÅ LANDET: Det går ikke alltid like bra for Johnny (Fares Fares). Foto: VIAPLAY

TV-anmeldelse «Partisan»: For og mot naturen

Visuelt nydelig thriller, med manus som etterhvert mister all bakkekontakt.

Nå nettopp

«Partisan»

Svensk thrillerserie i fem deler

AV: Amir Chamdin og Fares Fares

MED: Fares Fares, Johan Rheborg, Anna Björk, Emelie Garbers, Sofia Karemyr, m.fl.

REGI: Amir Chamdin

Premiere på Viaplay 16. august. Nye episoder søndager.

«Partisan» er en av årets stiligste TV-serier.

Kamera mesker seg i myke og solgulnede bilder i et nesten komisk svensk sommerskjær. Fotograf Mårten Tedin jobber med lys og motlys og vinkler, som om han filmer for stort lerret. Klippene er lange, dvelende. Innkapslet av elegantiéren Leonard Cohens 1969-tolkning av «Le Chant des Partisans».

Flere av skuespillerene er skremmende gode. På flere nivå. Ikke minst Johan Rheborg («Killinggänget», «Solsidan») som gjør seg som Freddes rake motsetning.

Om bare det mystiske og godt timede manuset hadde brydd seg om logikk, hadde ikke skuffelsen når man begynner å skjønne trådene som skal nøstes opp vært like stor.

GULT PÅ LANDET: Nicole (Sofia Karemyr) med gul genser i gul åker. Foto: VIAPLAY

Miniserien er skrudd sammen av tidligere musikkvideo-, nå krimserieregissør Amir Chamdin sammen med Fares Fares («Jalla! Jalla!», «Zero Dark Thirty»). Fares er tilbake i gamlelandet etter tilstedeværelse i både HBO-serien «Chernobyl» og «Rogue One: A Star Wars Story». Han er mystiske Johnny. Selv om han ikke ser ut som en Johnny (en gjennomgående spøk).

Johnny skal frakte Nicole (Sofia Karemyr) og Maria (Ylvali Rurling) til gården Jordnära. Et inngjerdet økologisk samfunn, som dyrker perfekte biodynamiske grønnsaker. Anført av Kent (Johan Rheborg) og Maud (Anna Björk), som etterhvert skal vise seg å ikke ha særlig stilige holdninger til de som ikke ser like nordiske ut som dem. Og en besynderlig visuelt symmetrisk turntrupp som gir oppvisninger akkompagnert av Beethoven.

Innimellom bekymringer over den kummerlige frysekompetansen til gulrøtter og troen på morgenurin som godt for grøden, sprer uhyggen seg. Sakte, for dette er ikke en historie som overforteller, avslører «Partisan» seg som en blanding av «Midsommar»(2019) og «Flåttum Gård» (1994).

Ikke alene fordi det ikke finnes mobildekning på gården - i seg selv en blinkende varseltrekant i 2020.

SE PÅ LANDET: Kent (Johan Rheborg) og Johnny (Fares Fares) ser etter noe. Foto: VIAPLAY

Fares Fares gjør Johnny kontrollert og troverdig med raspete røst og manbun. Johan Rheborg får ut all den innestengte aggressiviteten som åpenbart må ulmet etter å ha vært jovial rikingklovn i «Solsidan» litt for lenge. Her viser han et skuespiller-spenn vi må se til Atle Antonsen for å matche. Sofia Karemyr imponerer virkelig i den omfattende rollen som 17-årige Nicole. Fra hun i begynnelsen bare er opptatt av sigaretter til frustrasjonen får helt andre utfall.

Ved å være mørk og mystisk, klarer «Partisan» i de to første episodene å gjøre seg mye mer interessant enn den har grunnlag for. Forklaringen på gåten er langt ute på det økologiske jordet, og henger knapt sammen for de som på forhånd klarer å koble «biodynamisk» med «livskraft».

Hva «Partisan»-tittelen egentlig har med noe som helst å gjøre, klarer jeg uansett ikke å forstå. Utover å legitimere bruken av Cohen, altså.

Men du verden så stilig det er å se på.

Publisert: 16.08.20 kl. 12:36

Les også

Fra andre aviser