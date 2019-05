DYR REKLAMEFIGUR: Kim Kardashian oppgir at hun tar opptil 4,3 millioner kroner for å profilere én enkelt merkevare på sin Instagram-profil. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

TMZ: Så mye tjener Kim Kardashian på Instagram

I et søksmål mot en amerikansk klesprodusent avslører Kim Kardashian at hun tjener mellom 300.000 og 500.000 dollar eller fra 2,6 og 4,3 millioner kroner for hver kommersiell Instagram-post hun legger ut.

Det skriver TMZ.

Kim Kardashian har saksøkt et klesfirma fordi hun mener seg misbrukt i reklameøyemed og krever selskapet for drøyt 43 millioner kroner. I følge TMZ begrunner hun kravet med at hun får betalt nettopp mellom 2,6 og 4,3 millioner kroner for hver oppdatering på Instagram.

Hun opplyser også at hun ofte takker nei til tilbud fordi hun ikke ønsker å bli assosiert med de aktuelle merkevarene. Kardashian har 137 millioner følgere på Instagram.

Samtidig skriver Daily Mail at Kim Kardashian vurderer heller trappe ned eller avvikle denne svært lukurative virksomheten til fordel arbeidet med en fengselsreform i USA. I fjor engasjerte hun seg i skjebnen til den livstidsdømte oldermoren Alice Johnson (63). Hun satt inne som en såkalt ikke-voldelig narkoforbryter på det 22. året, og kvalifiserte ikke til prøveløslatelse. West fikk møte president i Det Hvite Hus, noe som igjen førte til Johnsons fengselsstraff ble omgjort av president Donald Trump

I et intervju med Vogue i april ble det det at 38-åringen selv studerer for å bli advokat, og at hun siden juli har reist til San Francisco for å delta på de 18 ukentlige undervisningstimene.

