DOMINERER: Jesse Plemons, Ray Romano, Robert De Niro og Al Pacino i «The Irishman». Filmen fikk fem nominasjoner. Foto: NETFLIX

Netflix suveren på Golden Globes: 17 nominasjoner

Da Golden Globe-nominasjonene ble kunngjort mandag, ble det klart at Netflix har sikret seg hele 17 nominasjoner til film- og TV-prisen.

Oppdatert nå nettopp

Netflix’ nominasjoner er over dobbelt så mange som neste konkurrent, Sony Pictures, som fikk åtte, ifølge Wall Street Journal.

Norgesaktuelle Stellan Skarsgård har også vinnersjanse.

For tiden er han å se på norske lerret i den kritikerroste filmen «Håp» mot Andrea Bræin Hovig, men det er for birollen i HBO-serien «Chernobyl» Skarsgård nå er nominert til film- og TV-prisen Golden Globes.

– Det er kolossalt gøy, sier den skuespilleren til det svenske nyhetsbyrået TT.

SÖTA BROR: Stellan Skarsgård er nominert for sin rolle i «Chernobyl». Foto: Ola Vatn / VG

les også TV-anmeldelse «Chernobyl»: Nei til en strålende fortid

Det er svenske Johan Renck som har regissert miniserien, som også er nominert i nettopp kategorien Beste miniserie. Også Skarsgårds motspillere, Jared Harris og Emily Watson, er nominert – til henholdsvis Beste mannlige hovedrolle i og Beste kvinnelige birolle.

På spørsmål fra TT om han blir blasert av nominasjoner og prisutdelinger, svarer Skarsgård:

les også Spiller en av sine beste venner i ny film

– Nei, ikke når det handler om noe som er så bra og verdifullt som dette, som virkelig vil fortelle noe. Da kjennes det ekstra bra å bli lagt merke til for det.

«Chernobyl»-rollen er Skarsgårds første Golden Globe-nominasjon. Han har tidligere vunnet Amanda-pris for «En ganske snill mann» (2010), og er også Emmy-nominert for birollen i «Chernobyl». Serien fikk totalt fire nominasjoner, i likhet med «The Crown» og «Unbelievable».

SEKS NOMINASJONER: Scarlett Johansson og Adam Driver forteller historien om en skilsmisse i filmen «Marriage Story». Foto: Wilson Webb / Netflix

Netflix-filmen «Marriage Story» ligger best an med hele seks Golden Globe-nominasjoner, ifølge CNN. Blant annet i kategoriene Beste drama, Beste mannlige- og kvinnelige hovedrolle samt Beste filmmusikk.

«Marriage Story» forteller historien om en skilsmisse og konsekvensene det har for familielivet. I filmen møter man Scarlett Johansson («Black Widow», «Lucy») og Adam Driver («Star Wars: The Last Jedi», «BlacKkKlansman») i rollene som paret Nicole og Charlie som har mistet gnisten.

les også Maria Sødahl skulle bare leve noen måneder til – nå hylles regissøren

Filmen fikk begrensede visninger internasjonalt, med premiere i Netflix’ nykjøpte kinosal Paris Theatre i New York.

Her kan du lese om fjorårets Golden Globe-vinnere:

les også Her er Golden Globe-vinnerne

Den omstridte «Joker» sikret seg fire nominasjoner, mens «The Irishman» og Quentin Tarantinos «Once Upon A Time In Hollywood» fikk med seg fem nominasjoner hver.

«1917», «The Irishman», «Joker», «Marriage Story» og «The Two Popes»er de nominerte til Beste dramafilm. «Dolemite is My Name», «Jojo Rabbit», «Knives Out», «Once Upon a Time in Hollywood» og «Rocketman» er nominert til Beste komedie.

Publisert: 09.12.19 kl. 16:38 Oppdatert: 09.12.19 kl. 18:07

Mer om