JERNKVINNEN: F.v.: Margaret Thatcher avbildet i Jerusalem i mai 1986, og til høyre Gillian Anderson i London i april 2019. Foto: Sven Nackstand/AFP, Vickie Flores/EPA

Gillian Anderson blir Margaret Thatcher i «The Crown»

Gillian Anderson skal spille den unge britiske statslederen i sesong 4 av «The Crown».

Nå nettopp







Lørdag ble det bekreftet at «X-Files»-stjernen har fått rollen som Margaret Thatcher i den fjerde sesongen av Netflix-serien «The Crown». Ryktene om at hun var aktuell for rollen har gått siden januar.

Sesong 4 er under innspilling nå, mens sesong 3 kommer på strømmetjenesten 17. november.

les også Gillian Anderson jubler over dildo-gave

– Jeg er så begeistret for å ble en del av teamet på «The Crown» og for å få muligheten til å portrettere en så komplisert og kontroversiell kvinne, sier skuespilleren i en uttalelse på seriens Twitter-konto.

Hun hevder videre at hun i prosessen med å gå under overflaten på rollefiguren begynner å bli glad i ikonet Thatcher.

– Uansett om man elsket eller foraktet henne, definerte hun en æra, sier Anderson.

NY DRONNING: Olivia Colman som dronning Elisabeth II i den kommende sesongen av «The Crown». Foto: Sophie Mutevelian / Netflix

Thatcher var Storbritannias første kvinnelige statsminister, fra 1979 til 1990. Den konservative politikerens politikk førte ifølge Store norske leksikon til økonomisk vekst fra midten av 80-tallet, men også rekordhøy arbeidsledighet. Hun fikk tilnavnet Jernkvinnen.

Mot slutten av livet led Thatcher av demens, og hun døde i 2013, 87 år gammel.

les også Babylykke for «Scully»

Fra før er det kjent av Emma Corrin har fått rollen som prinsesse Diana i sesong 4 av serien som følger livet til dronning Elisabeth II. Mens Claire Foy spilte den unge dronningen i de to første sesongene, er det Olivia Colman som har tatt over rollen i sesong 3.

Gillian Anderson fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med TV-serien «X-Files» som kom i 1993. Hun har siden gjort seg bemerket i serier som «Bleak House», «Great Expectations», «The Fall»og «Sex Education».

Tidligere har skuespillere som Meryl Streep, Patricia Hodge og Jennifer Saunders portrettert Thatcher på film og TV.

Publisert: 08.09.19 kl. 14:32







Mer om