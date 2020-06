PROGRAMLEDERE: Parvis tar denne gjengen hver sin uke med «Sommerbilen minutt» for minutt på NRK i sommer. Fra venstre: Linda Eide, Øyvor Bakke, Finn Tokvam, Herborg Kråkevik, Pia Rivelsrud, Emil Gukild, Rune Nilson, Torfinn Borkhus, Silje Nordnes, Niklas Baarli, Tuva Fellman og Ronny Brede Aase. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Misnøye i NRK etter «Sommerbilen»-slipp

En diskusjon om mangfold har blusset opp internt i NRK etter at programlederne for årets sommersatsing ble presentert.

Denne uken ble NRKs nye sommerkonsept «Sommerbilen» og programlederne som skal lose seerne gjennom programmet lansert.

I etterkant har det blusset opp en intern diskusjon i NRK rundt mangelen på mangfold i programlederstaben. Ingen av programlederne i sommerprogrammet har flerkulturell bakgrunn.

VG har sett dokumentasjon på en intern diskusjon, hvor flere reagerer sterkt på programlederutvalget og mangelen på mangfold. VG har vært i kontakt med flere NRK-ansatte som har ytret seg på NRKs interne kommunikasjonsplattform. De ønsker ikke å kommentere saken til VG.

«Sommerbilen minutt for minutt» er NRKs store sommersatsing i år. Hver uke fra slutten av juni til begynnelsen av august legger to kjendiser ut på en ukes biltur.

Den knallgule sommerbilen starter på Nordkapp, og skal innom de aller fleste av våre nye fylker i løpet av de seks ukene bilen er på veien. På reisen skal de også besøke flere av Norges mest kjente turistattraksjoner.

Det er NRK vest som har ansvaret for programmet og gjennomføringen. Programsjef Kristin Ytre-Arne sier til VG at hun forstår reaksjonene.

– Det er helt flott at vi tar en diskusjon rundt dette. Det skal også sies at vi er veldig glad for å ha fått disse programlederne med oss. Det er allerede et stort mangfold blant profilene som skal ut på kjøretur, med ulike stemmer, aldre, dialekter og personligheter, Likevel erkjenner vi at vi ikke har fått med oss personer med flerkulturell bakgrunn i år, og det ansvaret ligger hos meg, sier Ytre-Arne.

I NRKs mandat, kalt NRK-plakaten, står det at de «skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskapning». Dette innebærer også å speile mangfoldet i det norske samfunnet, og skape arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.

Opprinnelig skulle 40 NRK-medarbeidere ut på sykkeltur for å sikre god sommer-TV, men planene måtte skrinlegges på grunn av coronaviruset. Derfor ble sommerens program planlagt på kortere tid enn vanlig, og færre redaksjoner er involvert. Ytre-Arne peker på det som en av grunnene.

– Vi har forsøkt å få med medarbeidere med flerkulturell bakgrunn, det er ulike grunner til at vi ikke fikk det til i år, svarer hun på spørsmål om bemanningsprosessen.

