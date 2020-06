Ine Jansen og Laila Goody sjenert før kyssing i «Aldri voksen»

De to skuespillerne har vært venninner i 20 år, men hadde aldri klint med hverandre før de fikk i jobb og spille ektepar.

Ine Jansen (46) og Laila Goody (49) er i disse dager i full sving med innspilling av sesong to av humorserien «Aldri voksen». Der fyller de rollene som Tone og Rakel, som er gift og har tenåringssønnen Erling (spilt av Oscar Stålhand Arnø) sammen.

Sine lange karrierer til tross, det er første gang for både Jansen og Goody spiller lesbiske rollefigurer.

– Jeg synes ikke rollens legning er det viktigste egentlig, men når det er sagt, var det jammen på tide at et homofilt par er med i hoved-casten i en norsk TV-serie. Det burde være en selvfølge, sier Goody.

– Vi er alle mennesker og strever ofte med det samme uansett hvem vi elsker, legger hun til.

Litt kleint var det likevel i starten da de skulle spille inn hete scener. Goody og Jansen har vært venner siden de spilte sammen for første gang på sin faste arbeidsplass, Nationaltheatret, i «Brått Evig» i 2000.

«EKTEPAR»: Laila Goody og Ine Jansen spiller Rakel og Tone på TV. Foto: Håkon Jørgensen

– Det er alltid en liten hinne av sjenanse eller flauhet, eller noe som må brytes, og kanskje særlig når det er en god venn, sier Jansen og presiserer at det ikke handler om kjønn.

– Det er det samme uansett hvem jeg spiller et sånt forhold med. Jeg har hatt det på samme måte når det skal klines med venner som Anders Baasmo eller Thomas Giertsen. Men når vi først er i gang, så går det veldig greit.

STJERNELAG: F.v.: Fredrik Hallgren, Andrea Bræin Hovig, Christian Skolmen, Ine Jansen, og Laila Goody. Bak: Atle Antonsen. Foto: Ingeborg Klyve

Goody er også usikker før kline-scener, uansett hvem det er hun spiller mot. Samtidig mener hun det er en fordel å være trygg på motspilleren.

– Jeg blir alltid sjenert, men det hjelper å tulle og tøyse litt. Egentlig tror jeg folk ville blitt forundret over hvor tekniske sånne scener er, for vi står jo der med fullt crew, ledninger og lyskastere rundt oss. Det er ikke en romantisk setting akkurat.

TRIO: Laila Goody, Oscar Stålhand Arnø og Ine Jansen spiller foreldre og barn i «Aldri voksen». Foto: TVNorge

Så god tone har Jansen og Goody fått på settet at det kan by på problemer.

– Laila har et stort alvor og kan gjøre klassiske, dramatiske roller. Samtidig er hun en knallgod komedieskuespiller. Min rolle formes mye av hennes spill, kjapphet og tilstedeværelse. Problemet er at jeg ler for mye av henne under tagningene, betror Jansen.

Goody skryter tilbake:

– Jeg elsker å spille med Ine. Det er helt topp å få være kona hennes. Hun har en timing som jeg digger, og en herlig humor. Og så er jeg så fascinert av øynene hennes. De er store og nydelige. Jansen-gluggene, kaller jeg dem.

CORONA-AVSTAND: Virustrusselen hviler over innspillingen, så den meste av nærkontakten må foregå «i skje». Foto: Håkon Jørgensen

TV-seerne kjenner Jansen også som kona til Thomas Giertsen (48) i «Helt perfekt». Også der kommer det en ny sesong. Seriene spilles inn på ulike tider av året, men har til nå vært vist rett etter hverandre på samme kveld på TVNorge.

– Du er ikke redd for å forvirre seerne?

– Jeg prøver å gjøre to ganske ulike karakterer, men det er en fare for at folk blir lei, ja, svarer Jansen.

– Hvem er den beste kysseren av Laila og Thomas?

– Vanskelig valg, for vi snakker om to førsteklasses kyssere her. Det blir litt som å velge mellom hvitvin og Crémant, noe jeg alltid sliter med.

I disse dager blir det imidlertid lite nærkontakt på settet. Coronaviruset og strenge restriksjoner setter begrensninger.

– Det er ingen kyssing nå, nei. Bare «kosing i bakhodet», som det står i manus, opplyser Jansen.

Ellers ligger de en del i skje når det skal være litt fysisk nærhet.

– Egentlig har det noe fint for seg, for det er lett å ta til kysset når man skal uttrykke ømhet på film og TV. I virkeligheten er det jo hundre andre måter å vise det på, som kan være vel så sanne, mener Jansen.

Begge føler seg ivaretatt på settet, der en egen smittevernperson holder oppsyn.

– Det føles godt å få jobbe igjen, men jeg føler et veldig ansvar for alle i produksjonen og lever mer isolert enn om jeg ikke hadde filmet, tror jeg, sier Goody.

Skuespillerveteranene mener mange kan kjenne seg igjen i «Aldri voksen».

– Det der med å bli avslørt av egne barn som begynner å bli store – at man av og til har andre regler for barna enn man har for seg selv. Fasaden og kontrollen ryker jo litt etter litt når barna blir større, mener Jansen.

– Drikking, sex, toleranse, språket, alle de tingene hvor moralen kan briste litt i ny og ne, når man i noen situasjoner gjør stikk motsatt av den oppdragelsen man har forsøkt å forfekte. Det er en gjenkjennelighet i det som jeg liker, sier hun.

Goody mener seriens styrke ligger i miksen av humor og drama.

– Livet selv er jo som et humordrama, med latter og tårer hånd i hånd.

På privaten er Goody samboer med skuespiller Anderz Eide (45).

– Vi har vært sammen i 20 år i år og har barn på 12 og 14 år, så jeg vet mye om hvordan det er å være midt i livet med barn på vei inn i puberteten. Det er krevende, men herlig.

Jansen har tvillingsønner på 17 år fra et tidligere ekteskap.

Publisert: 29.06.20 kl. 12:36

