HOVEDROLLE: Lena Reinhardtsen fronter en ny ungdomsserie fra NRK P3. Foto: Mattis Sandblad / VG

Lena debuterer i NRK-serie om nakenbilder: – Jeg var litt stresset

I sin første TV-rolle har Lena Reinhardtsen (18) sex og får bilder av debuten spredt på nettet. Selv synes hun temaet er viktig å ta opp.

«Nudes» heter den nye ungdomsserien på NRK TV. Gjennom tre historier fordelt på ni episoder får seerne innblikk i ulike former for spredning av nakenbilder – på ulike steder i landet. Først og fremst følger serien menneskene det berører.

Fakta «Nudes» * Drama/spenningsserie for ungdom * Kommer i tre bolker à tre episoder * Lena Reinhardtsen, Tord Kinge og Anna Storeng Frøseth har hovedrollen i hver sin historie. * Regi: Liv Joelle Barbosa Blad og Erika Calmeyer * Skrevet av Calmeyer, Barbosa Blad og Jørgen Færøy Flasnes * Produseres av Barbosa Film i samarbeid med NRK P3 * Premiere på NRK TV søndag 22. september

Lena Reinhardtsen spiller Sofia i historien fra Kristiansand, som er først ut med premiere søndag. 18-åringen fra Vennesla er med i en teatergruppe for ungdom og har blant annet musikal-erfaring, men «Nudes» er hennes første TV-hovedrolle.

Hun hadde lest manuset før hun dro på audition, og medgir at hun ikke umiddelbart hadde lyst på rollen som jenta som har sex på fest og deretter opplever å få et opptak av det spredt.

– Da jeg leste manuset tenkte jeg, «Å, nei, jeg vil ikke spille rollen som Sofia. La meg bli en annen rolle.» forteller hun til VG.

KRISTIANSAND: Fra venstre: Sorya Kim Thach, Lena Reinhardtsen, Johanne Regine Svendsberget og Nora Mæsel Syvertsen i «Nudes», del 1. Foto: Barbosa Film / NRK

Reinhardtsen trodde også hun kom til å få en annen rolle, siden hun stort sett leste rollen som en venninne av Sofia på audition.

– Jeg tror det var på siste audtion de sa «Kan du spille Sofia én gang», og jeg sa OK. Så kom de på skolen min og sa «Du skal spille Sofia». Jeg sa vel «Takk ...». Jeg var litt stresset om jeg skal være helt ærlig. Men det har gått veldig greit, jeg er veldig glad for at jeg fikk den rollen, understreker hun.

SERIESKAPERE: Erika Calmeyer og Liv Joelle Barbosa Blad har regi og manus. Foto: Mattis Sandblad / VG

Serieskaperne Liv Joelle Barbosa Blad og Erika Calmeyer har regi, og har skrevet manus sammen med Jørgen Færøy Flasnes. De sier det var viktig for dem å kommunisere tidlig til de unge skuespillerne at rollene ville kreve noe nakenhet, intimitet og å gå inn på tabubelagte temaer.

– Det var noe vi måtte si i fra om ganske tidlig i acastingprosesen. Tittelen er «Nudes», så vi måtte snakke tydelig om hva det innebærer og hva vi lager serie om – at det vil innebære litt. kropp og slikt. Men det er viktig å belyse normal sex blant tenåringer, sier Barbosa Blad.

DEBUT: «Nudes» er Lena Reinhardtsens første TV-rolle. Foto: Mattis Sandblad / VG

I Sofias historie har hun sex på fest med Aksel, en gutt hun er interessert i, spilt av Christian Reyes Løvdal. Scenen er ikke eksplisitt og ikke helt naken, men en scene de jobbet veldig nøye med.

– Jeg snakket veldig mye med Liv, som var veldig nøye på at hvis vi ville stoppe, eller det er ubehagelig, så måtte jeg si i fra med en gang. Mens vi holdt på å spille inn de intime scenene, kom hun hele tiden og spurte om det gikk fint eller om jeg ville ha pause. Jeg følte meg veldig trygg i den situasjonen, fastslår Lena.

– Sånne intime scener må man behandle mer teknisk enn andre scener. Der går vi gjennom hvorfor vi har scenen og hva vi vil med den. Det er veldig skummelt å improvisere i en sex-scene, så vi behandler den så teknisk som mulig og informerer hele tiden hva vi filmer. Rett og slett overtydelighet, sier Liv.

Scenen ble også spilt inn etter at Lena og Christian hadde spilt flere andre scener sammen og blitt kjent med hverandre.

VENNINNER: Første historie i «Nudes» er lagt til Kristiansand. Fra venstre: Sorya Kim Thach, Lena Reinhardtsen, Johanne Regine Svendsberget og Nora Mæsel Syvertsen. Foto: Barbosa Film / NRK

– Det var en hel dag med klining, sier Barbosa Blad leende.

– Så var det ferdig! Jeg husker jeg var nervøs før den dagen, men da jeg var ferdig, følte jeg meg helt fri! Sier Reinhardtsen med et smil.

Hun forteller at foreldrene har sett serien og er veldig stolte. Hun føler ikke noe ekstra press i å komme fra «bibelbeltet» og at rollefiguren har sex på TV:

– Jeg tror helt ærlig ikke folk vil tenke på det. Det er jo en rolle, de er ikke helt korka. Jeg tenker det er et veldig bra tema å ta opp. Det er veldig interessant, og rart at det ikke er blitt tatt opp før. Jeg tror det blir veldig aktuelt for folk å se.

Mens hun ikke har opplevd problematikken selv eller i sin nære vennekrets, sier hun at hun har hørt om mange som har opplevd uønsket spredning av nakenbilder.

-- Noe av grunnen til at vi ville lage serien, er at det fortsatt er ganske mye skam som blir lagt på jentene som får et nakenbilde delt . Vi mener den skammen heller bør legges på dem som deler bilder av andre. Vi håper serien kan være med på å spre forståelse og empati for dem som står i en sånn situasjon, og forhåpentligvis være med på å endre noen av holdningene rundt, sier Erika Calmeyer.

