SNILL, MEN TRØTT: Far (Mattias Silvell), Saga (Clara Drake) og Jonas (Gustav Berg) sklir Gösta innmari nær inn på livet. Foto: HBO NORDIC

TV-anmeldelse «Gösta»: En altfor naiv mann

Til å bli jublende grei og dundrende irritert av.

«Gösta»

Svensk dramakomedie i 12 episoder

MED: Vilhelm Blomgren, Amy Deasismont, Mattias Silvell, Clara Christiansson Drake m.fl.

MANUS OG REGI: Lukas Moodysson

På HBO Nordic fra 1. juli

Vidunderlige Lukas Moodysson har for alltid satt sitt spor i oss alle med «Fucking Åmål» (1998) og «Tilsammans» (2000). Etter det har ikke svensken glødet like kraftig i allmennheten. Selv om «Lilja 4-ever» (2002) var vondt til det selvutslettende, og «Vi er best!» (2013) var naiv til det tilsvarende.

Selvutslettende er også hovedpersonen i «Gösta», som også har gitt Moodyssons første TV-serie på egen hånd navn.

Han er nyutdannet psykolog på den svenske landsbygda, med større hjerterom enn både husrom og tidsrom. I en slags hjelpsom blanding av Marte Svennerud og Doktor Dyregod bidrar han så godt han kan. Pluss moms og enda litt til. Og når man ikke tror det er mulig å trekke det lenger, så klarer han å hjelpe enda mer også.

SNILL, MEN USTELT: Gösta (Vilhelm Blomgren) kler seg i klær bare en mor kan elske. Foto: HBONORDIC

Så snill at man kunne dyttet en finger inn i øyet på ham uten at han reagerer. Ikke fordi han er tafatt, men fordi han helt oppriktig tenker at alt og alle kan hjelpes.

Vilhelm Blomgren spiller Gösta med mild progrock-sveis og glødende tidsoptimisme. Han har mobilen hengende rundt halsen, og kler seg som om moren har kjøpt alle klærne hans. Han sender bestilte dickpics til kjæresten Melissa (Amy Deasismont) i en skråning på sykkelturen til jobb, og får klager over kvaliteten på både pic og dick. Dessuten har han den nydelig mutte asylsøkeren Hussain (Nidhal Fares) boende på gjesterommet. Flere gjester skal det bli. Samtlige andre karakterer er ulike varianter av sjelesugere.

Moodysson har ettert eget sigende slitt med skrivesperre de siste årene. Her er han tilbake på det han kan best: En troverdig og knirkete blanding av både det komiske og seriøse, der begge deler er like plagsomt ektefølte. I den underforståtte, litt keitete formen som Moodysson slo gjennom med.

SNILL OG SMART: Far (Mattias Silvell) utfordrer hele tiden hvem som er mest moden av far og sønn. Foto: HBO NORDIC

HBOs første nordiske originalproduksjon er full av folk som ikke tør å være direkte nok med hverandre. Lunt og passe langhalmet fotografert av Ellinor Hallin, som utrolig nok aldri har jobbet med Moodysson før. Hun tar stilen hans som hun aldri har gjort annet.

«Gösta» er så snill og plagsom at det skal ikke være mulig. Hovedpersonen er naivt irriterende allerede etter det knappe første kvarteret. I den forstand at man har lyst til å løfte opp mannen og rope at han ikke kan holde på slikt.

Usannsynlig på sitt vis. Men fantastisk i sin observasjonsevne av menneskelig varme. Hverdagssolidaritet blir aldri det samme etter dette.

Anmeldelsen er basert på de fire første episodene.

Publisert: 01.07.19 kl. 16:25