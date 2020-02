NY SERIE: Realitykjendis Colton Underwood promoterer ny sesong av amerikanske «Ungkaren» i Los Angeles 4. januar 2019. Foto: DANIEL SLIM / AFP

Lager «Ungkaren» for pensjonister

TV-kanalen ABC er i gang med søket etter ungkarer og single damer over 65 år til en ny type datingprogram.

Nå nettopp

Ifølge CNN ble nyheten sluppet på mandagens episode av «Ungkaren» i USA. Da gikk ABC ut med en etterlysning etter single mennesker over 65.

På Twitter har kanalens realitysjef Rob Mills også lagt ut en oppfordring:

«Gi oss deres mest gretne gamle gubber og Pantertanter», skriver han.

På Instagram deler produsent Linday Liles at de ser etter «aktive og utadvendte single menn og kvinner fra 65 år og oppover til et nytt og spennende datingprogram.»

Sesongen med «Ungkaren» som går i USA nå er den 24. i rekken. Det er også sendt ti sesonger av søsterserien «Ungkarskvinnen», og er laget avleggerserier som «Bachelor in Paradise» og «Bachelor Pad». Programmenes univers og nettside kalles Bachelor Nation.

ROSER: Programleder Chris Harrison med ungkar Peter Weber på pressemøte for sesong 24 i januar 2020. Foto: VALERIE MACON / AFP

En norsk versjon av «Ungkaren» gikk på TVNorge fra 2003 til 2009. Enkelte sesonger var bare norske, mens én blandet svenske og norske friere. Max Manus, Stig Kjos og Jørgen Festervoll var ungkarer i hver sin sesong. I de to helnorske sesongene skulle ungkaren i 30-årene velge mellom friere i 20-årene og friere i 40-årene. Begge valgte kvinner i 20-årene.

Det har vært flere skandaler rundt de amerikanske programmene. I 2017 måtte ungkar Chris Soules i retten etter å ha blitt arrestert og siktet for å ha stukket fra en dødsulykke etter angivelig å ha kjørt inn i en traktor med en pickup.

les også «Bachelor in Paradise»-skandalen oppklart: – DeMario gjorde ikke noe galt

Samme år var det anklager om en sex-skandale på «Bachelor in Paradise» som første til at kanalen innførte alkoholrestriksjoner. Flere produsenter klaget inn «uakseptabel oppførsel» som gikk på en hendelse av seksuell art mellom deltagerne Corinne Olympos og DeMario Jackson der enkelte av produsentene var i tvil om den Olympos var i stand til å gi samtykke. Etter flere måneder gikk Olympios ut og sa at Jackson ikke hadde gjort noe galt.

Publisert: 27.02.20 kl. 04:39

Les også

Fra andre aviser