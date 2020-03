TV-JOBB: Emily Alyn Lind, her på premiere til «Dr. Sleep» i Los Angeles i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Hun får hovedrolle i nye «Gossip Girl»

Emily Alyn Lind (17) skal spille den aller mest sentrale skikkelsen i det kommende TV-dramaet.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er litt over tolv år siden «Gossip Girl» hadde premiere – og åtte år siden serien takket for seg. Gjennom seks sesonger kunne TV-seerne følge de velstående ungdommene på Upper East Side i New York.

Nå dukker snart en ny generasjon med rike privatskoleelever fra Manhattan opp på skjermen. I den nye sesongen, som byr på ti episoder, vil utviklingen i kjølvannet av sosiale medier få stor plass.

Ifølge nettstedet Deadline skal amerikanske Emily Alyn Lind, kjent fra «Code Black», «Revenge» og «Sacred Lies», fylle rollen som Audrey – som stiller spørsmål ved tilværelsen etter å ha vært i det samme kjærlighetsforholdet gjennom mange år.

Den unge stjernen bekrefter nyheten på sin Instagram, der hun har 120.000 følgere.

«Ser dere snart, Uper East Side, xoxo ;)», skriver hun under et skjermbilde av nettopp Deadlines artikkel:

Skuespiller Kristen Bell (39), som ga fortellerstemme til 121 episoder av «Gossip Girl», skal også gi stemme til den nye versjonen.

Tolv år siden: Slik ser «Gossip Girl»-skuespillerne ut nå

Serieskaperne Josh Schwartz (42) og Stephanie Savage (50), som sto bak den opprinnelige serien, har også ansvaret for den nye. Med på laget er også Joshua Safran (45). Også den kommende sesongen er basert på boken til forfatter Cecily von Ziegesar (49).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ORIGINALSTABEN: Penn Badgley, Blake Lively, Ed Westwick, Chace Crawford Taylor Momsen og Leighton Meester. Foto: CBS TELEVISION

les også Familiedrama, klesdesign og anklager om overgrep: Slik går det med «Gossip Girl»-stjernene

Det er ikke kjent om de originale «Gossip Girl»-skuespillerne som Blake Lively (32), Penn Badgley (33), Chace Crawford (34), Leighton Meester (33) og Ed Westwick (32) vil gjøre comeback i nye roller. Meester uttalte til pressen i fjor høst at ingen hadde spurt henne om å bli med igjen.

Tilbakeblikk: «Gossip Girl»-mamma brast i gråt på TV

Nye «Gossip Girl» skal vises på den ferske strømmesiden HBO Max. Serien er en samproduskjon mellom Fake Empire, Alloy Entertainment, Warner Bros. Television og CBS Television Studios.

Publisert: 05.03.20 kl. 10:51

