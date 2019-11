ALLEREDE PRISBELØNT: Her mottar Kevin Vågenes prisen for beste humorprogram under Gullruten i mai i år. Nå kan han også bli «europamester» i humor. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

«Parterapi» nominert til Gullrosen

Kevin Vågenes kan vinne Europas kanskje mest prestisjetunge humorpris.

– Dette er fantastisk morsomt, sier Aleksander Herresthal, produsent i Seefood TV, som har laget serien sammen med Vågenes i en uttalelse.

Han legger til at Kevin er midt i innspurten før premiere på forestillingen «Julegøy 2» i Bergen og har «knapt hatt tid til å ta nyheten innover seg».

For (litt) eldre lesere er det nok å nevne underholdningsfestivalen i Montreux, der NRK i sin tid – da de var monopolister på det norske tv-markedet – skreddersydde programmer med tanke på priser under festivalen. Den gjeveste prisen – Gullrosen – har Norge kun vunnet én gang, i 1976 med «Rundkast om kringkasting» med Jon Skolmen og Trond Kirkvaag.

Norge har imidlertid flere ganger vunnet den såkalte Chaplinprisen, som deles ut til det morsomste programmet under festivalen. Fra 1961 til 2003 ble den arrangert i Montreux, men i forbindelse med at man åpnet for flere andre kategorier enn humor ble hele festivalen flyttet til Luzern i 2004.

– «Parterapi» ble laget nettopp for å få vist hvor dyktig figursnekker Kevin faktisk er og jeg håper dette kan bane veien for en engelskspråklig versjon av programmet med Kevin i alle rollene», sier Alexander Herresthal, som også opplyser at episode 1 i sesong 2 nå er sett av hele 1,3 millioner seere.

Det er hele 25 år siden sist et norsk program ble nominert til en gullrose. Den gang var det KLM – Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen – som ble nominert for «Tre Rise And Fall Of An Olympic Village». Det ble ingen gullrose på trioen, men de stakk av med Chaplinprisen i 1994.

