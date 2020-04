SLIK BLIR DET IKKE: Når disse fire gutta nå går igang med innspillingen av nye epsioder av «Exit» blir det forskriftsmessig avstand mellom Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen). Foto: Ingeborg Klyve

«Exit»-innspilling med egen smittevern-ekspert

Mandag begynner innspillingen av sesong to av «Exit». Takket være de erfaringene produsenten har gjort under direktesendingene av «Idol» blir det nå mye lettere å gjennomføre «Exit»-innspillingen. En egen smittevern-ekspert vil være tilstede under innspillingen hele tiden.

Nå nettopp

–Jeg tror at innspilling og produksjon av direktesendte «Idol» må være en av de vanskeligste TV-produksjonene som er gjort i Norge. Erfaringene derfra kan vi trekke mye veksler på når vi nå begynner innspillingen av sesong to av «Exit», sier «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Freemantle til VG.

Han forteller at innspillingen av sesong to av den populære serien starter på mandag.

– For å være sikre på at vi overholder alle regler og forskrifter, har vi ansatt en egen smittevern-ekspert som kommer til å være på settet på hele tiden. Vedkommende går gjennom manus sammen med oss før innspilling, slik at vi er på helt trygg grunn, sier Testmann-Koch.

Første sesong av «Exit» som ble vist i fjor høst, var en formidabel suksess for NRK. Til sammen har 11,5 millioner seere sett de åtte episodene av første sesong av «Exit». Noe som gir et snitt på over 1,4 millioner seere pr. episode, ifølge seertall fra NRK analyse.

For å komme i gang med innspillingen av sesong to som i utgangspunktet er tenkt vist på NRK i 2021, har Freemantle gjort store rokkeringer på innspillingsplanen.

– Vi spiller nå inn alle de små scenene først - scener hvor det ikke er med flere enn en, to, kanskje tre skuespillere. Men ikke flere. Bare det aller mest nødvendige av stab. Enten det er inne eller ute. På settet har vi også etablert en indre og ytre sirkel med klare grenser. De første skuespillerne som skal på innspilling er Tobias Santelmann, Simon Berger og Ine Wilmann. Vi har utsatt store og intime scener helt tilslutt. Anhengig av corona-situasjonen, er det vårt håp å kunne gjøre disse innspillingene i august, sier Testmann-Koch videre.

– Hvor viktig er det for dere å komme i gang med innspillingen nå?

– Ikke viktigere enn liv og helse. Men samtidig er det viktig for den mentale helsen til de som skal være med. Alle, både skuespillere og stab har lyst til å gå i gang nå og motivasjonen er stor. Alle har fått muligheten til å trekke seg dersom de ikke finner det forsvarlig å være med på innspilling nå, sier Petter Testmann-Koch.

Etter første sesong av «Exit» fikk produsenten mange henvendelser fra kvinnene til norske finansmenn som gjerne ville fortelle sine historier.

– Vi fikk mange, i overkant mange henvendelser fra ekte frustrerte finansfruer som gjerne ville fortelle sin historie, om hvordan det er å leve med slike menn. De hadde nok også et lite hevnmotiv. Dette har gitt oss bedre innsikt om hvordan de opplever dette livet – og det vil få større plass i sesong to. Derfor vil noen av kvinnene i serien bli mer synlige i sesong to, fortalte Testmann-Koch til VG i mars.

Publisert: 21.04.20 kl. 11:18

Mer om Koch Smittevern VG NRK

