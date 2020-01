HVA? Ryan Clark (Hugh Laurie), og passasjerene er sjokkert over ukens lottotall. Eller noe. Foto: HBO

TV-anmeldelse «Avenue 5»: Fjols in space

Hjelp, vi må på ferie i verdensrommet.

Nå nettopp

Avenue 5

Science Fiction/komiserie i ni deler

Sendes mandager på HBO Nordic

Premiere mandag 20. januar

Skapt av: Armando Iannucci

Med: Hugh Laurie, Suzy Nakamura, Zach Woods og Rebecca Front

Satiregeniet Armando Iannucci (Veep, The Thick of It), mannen hvis navn er en stavekonkurranse-seier verdig, skal egentlig ikke kunne gjøre feil. Hugh «Gregory House» Laurie likeså. Likevel er deres nye komi/scifi-serie «Avenue 5» underlig ufokusert, forvirrende svak og overraskende lite morsom.

Vi er et sted i fremtiden da cruiseindustrien har tatt konsekvensene av miljøklagingen og flyttet seg ut i verdensrommet. Stillehavet er visstnok fullt av gift uansett. Selskapet Judd har tatt Elon Musk sin Space X-drøm videre til danskebåten for superrike. Enorme fartøy farer på eksklusive reiser rundt både den ene og andre planeten. Der vi kommer inn i handlingen bidrar en ørliten navigasjonsfeil til at skipet «Avenue 5» kommer noen milligrader ut av kurs. Plutselig er reisen gått fra en varighet på åtte uker til nærmere tre år. Samtidig viser det seg at mannskapet ikke nødvendigvis har den kompetansen de gir seg ut for å ha. Judd, grunnlegger og pioner, som også er om bord, er kanskje visjonær, men definitivt ikke så konstruktivt genial som han tror selv.

ROLIG: Kunderelasjonsansvarlig Matt Spencer (Zach Woods) er den eneste som forholder seg rolig hele tiden. Foto: HBO

Til dette legges noen vitser om forsinkelser i videokommunikasjon med jorden (videomøter er utrolig nok enda mer elendig i fremtiden), noen bitre ektepar og en generelt lite bisarr passasjergjeng som minner mer om de apatiske klumpmenneskene i «Wall-E» enn reelle karakterer.

Utfordringen er at det er vanskelig å få grep på hva Iannuci og HBO egentlig gjør narr av. Er det teknologiselskapers manglende kompetanse og ansvarsvilje når ting går galt? Er det utseendefokuset som trumfer kompetanse? Er det superrike folk? Eller er det bare hele forbanna cruiseindustriens nærsynte mikrokosmos, der egen opplevelse og nytelse kommer foran alt? Muligens er det ment som en analogi på hvordan teknologien styrer livene våre, og hvordan man egentlig tror at alt kan løses ved tro.

Det ser steindyrt ut. Kulissene er voldsomme. Effektene likeså. Men de matcher ikke den syltynne historien som fremdeles ikke har kommet skikkelig i gang etter de fire første episodene

ROM: Ryan Clark (Hugh Laurie), Herman Judd (Josh Gad) og Iris Kimura (Suzy Nakamura) prøver å se løsninger der ingen problemer finnes. Foto: HBO

Noen strålende enlinjere har selvsagt skriveteamet klart å klemme ut. Men ikke like gode som de tror selv. «A problem is just a solution without a solution» er derimot den beste parodien på konsernfattig nytale hittil i år.

Utfordringen til Iannucci er at virkeligheten dessverre er mye mer tragikomisk og selvbærende satirisk enn det han får til selv. De som har prøvd å ha en fornuftig samtale med høyttaleren sin, fått Facebook sitt forsøk på å personlig årsoppsummering eller sett Elon Musk fiaskointrodusere en bælstygge truck med såkalte skudd- og knusesikre vinduer har egentlig ledd bedre enn hva man gjør etter en halv sesong av «Avenue 5».

Anmelderen har fått se fire av ni episoder

Publisert: 20.01.20 kl. 19:02

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser