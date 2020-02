TV-VETERAN: Orson Bean, her på Emmy Awards i Los Angeles i 2009. Foto: Matt Sayles / AP

TV-stjernen Orson Bean omkom i påkjørsel

Skuespilleren, kjent fra blant annet «Frustrerte fruer» mistet livet i en ulykke fredag kveld. Han ble 91 år.

Bean skal ha omkommet momentant da han først ble sneiet av én bil før han falt og ble truffet av en annen. Ulykken fant sted i Venice i Los Angeles.

TMZ melder at begge bilistene ble værende på åstedet til politi og redningsmannskap ankom. Ifølge nettstedet ligger det ikke an til at politiet vil sikte noen for den fatale hendelsen.

Ulykken, som skal ha skjedd i et kryss uten fotovergang, skyldtes angivelig hverken for høy hastighet, alkohol eller annen ruspåvirkning hos sjåførene.

USA Today skriver at hendelsen etterforskes videre, men at saken betraktes som en tragisk ulykke med dødelig utfall. Også Beans kone, «Glamour»-skuespiller Alley Mills (68), skal ha vært til stede og dermed øyenvitne til den dramatiske hendelsen.

STJERNEPAR: Orson Bean og kona Alley Mills på Emmy Awards for 10 år siden. Foto: Matt Sayles / AP

91-åringen startet karrieren på 50-tallet og har siden opparbeidet en lang merittliste. TV-seerne husker særlig ham gjennom flere sesonger av «Frustrerte fruer».

Sin høye alder til tross – skuespilleren var aktiv til det siste, blant annet i serien «Grace and Frankie».

Bean hadde også små roller i TV-seriene «Dr Quinn», «Glamour» og «Modern Family». På IMDb står han oppført også i et nnytt prosjekt med tittelen «Froth and Bubble», som skal være ferdig innspilt, men ikke har hatt premiere.

Bean var gift for tredje gang. Han giftet seg med Mills i 2003. Han etterlater seg også fire barn fra sine to første ekteskap.

Publisert: 08.02.20 kl. 17:04

