«Rådebank»-skuespillerne om responsen: – Helt sjukt

– Mange har sendt melding og sagt at de har sett serien tre–fire, og til og med ti ganger, forteller Odin Waage (24).

HEGE OG GT: Maja Christiansen og Odin Waage spiller Hege og GT i «Rådebank». Mange lurer på om det blir noe mer enn vennskap mellom karakterene deres i sesong 2. Foto: Maria Rud Halvorsen

VG møter skuespillerne i «Rådebank» når de nettopp har begynt innspillingen av sesong 2 av serien som er basert på rånemiljøet i Bø. Dagens sett er en gård på Akkerhaugen like ved Bø.

Odin Waage (24), som spiller Glenn-Tore (GT) og, Maja Christiansen (24) som spiller Hege, forteller at de har fått kjempe-respons på første sesong av serien.

– Det var ekstra trykk bare å komme til Bø, forteller Maja.

– Ja, det var full fest, legger Odin til.

Maja forteller at det var tydelig at mange i området har sett serien og har et godt forhold til den. De to skuespillerne har også opplevd trykket i sosiale medier.

– Det er så mange som har sendt melding og sagt at de har sett den tre–fire, og til og med ti ganger. Det er jo helt sjukt. Folk kommer bort og sier at det traff dem, og at de satt og gråt, så det er veldig koselig, forteller Odin.

Obs: Spoilere fra sesong 1 følger.

Blir det Hege og GT?

Det spørsmålet har Maja og Odin fått mange ganger. I sesong 1 sliter Odins karakter GT med å komme over bruddet med ekskjæresten Ine. Samtidig er det noe flørting med venninnen Hege. Men om GT og Hege ender opp sammen i sesong 2, vil ikke Maja og Odin svare på.

Produsent Tom Kittilsen kan imidlertid fortelle at vi i neste sesong får se mer konflikt mellom rånemiljøet og politikerne.

– Vi tar råneren litt i forsvar, legger Maja til.

NY SESONG: Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Sjur Vatne Brean (20) spiller inn en scene til sesong 2 av «Rådebank». Foto: Maria Rud Halvorsen

Bø-boblen

Under innspillingen bor skuespillerne på Norsjø ungdomssenter like ved Bø. Odin forteller at de har hvert sitt rom og et fellesareal der de spiser måltidene sine. Han beskriver det litt som en leirskole.

– Det er litt digg at vi kan lese på kveldene og forberede oss. Også er man litt i en Bø-boble, forteller Maja.

– Man kommer seg litt bort fra det vanlige liv egentlig. Så å komme tilbake hit, var som å reise tilbake til en verden jeg kjenner, men ikke har sett på et år. Det er veldig fint, legger Odin til.

Årets innspilling og oppholdet i Bø har nettopp begynt, men Maja forteller at under innspillingen av sesong 1 traff skuespiller-gjengen hverandre etter innspilling hvis de var tidlig ferdig, eller lånte bil og kjørte litt rundt hvis de hadde en fridag.

Odin forteller at de er blitt gode venner.

– Jeg føler vi ble fort kjent. Vi skulle være en gjeng foran kameraet, og ble det fort bak kameraet også, sier Maja.

BOR SAMMEN: Skuespillerne i «Rådebank» bor sammen på et ungdomshjem under innspillingen av serien. Foto: Maria Rud Halvorsen

Gutter og følelser

Rådebank er sett av over 300.000 på NRK, og blant dem mange unge.

I sesong 1 var det et viktig tema at den tøffe råneren GT slet med å åpne seg om følelser til vennene sine.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i tematikken at gutter ikke skal prate om følelser, og har kjent på det hele livet. Men jeg har aldri hatt noe problem hvis jeg virkelig trenger å fortelle noe. Jeg merker hvor viktig det er å kunne lette litt på trykket. Hvis man holder ting inne, så har man det tungt, forteller Odin.

Han mener det skjer noe bare man sier hva som skjer til noen andre. Det letter umiddelbart på trykket.

– Hvis man tenker motsatt, at en kompis eller venninne betror seg til meg, så er det en ære for meg å være der for noen som trenger det. Man tenker jo fort at man bryr andre, men på den andre siden er det bare så fint, og man setter så pris på det, sier Odin.

Sesong 2 av Rådebank kommer på NRK i 2021.

