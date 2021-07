DRAGESLEKT: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) er ikke med i «House of the Dragon», men slekten hennes er. Foto: HBO

«Game of Thrones»-forløper på pause etter covid-smitte

Ifølge Deadline har pandemien nå også nådd Targaryen-slekten. Innspillingen av «House of the Dragon» skal være pauset etter en positiv test blant mannskapet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Filmnyhetsstedet skriver at innspillingen i Storbritannia er satt på vent et par dager etter at en person i mannskapet testet positiv på covid-19.

Den smittede er i isolasjon og nærkontaktene blant kollegene må i karantene.

I 2020 ble det klart at «House of the Dragon» var planlagt på skjermen i 2022. I mai kom de første bildene fra serien.

NYE TARGARYEN: Emma D’Arcy som prinsesse Rhaenyra Targaryen og Matt Smith som prins Daemon Targaryen i «House of the Dragon». Foto: HBO

Den nye serien forteller historien om Targaryen-slekten og dens konger. Handlingen foregår 300 år før «Game of Thrones» starter.

Serien har utgangspunkt i George R.R. Martins «Fire and Blood». Boken er planlagt i to deler, og den første ble utgitt i november 2018.

Her er noen av dragene vi fikk se i «Game of Thrones»:

På Martins hjemmeside står det at «Fire and Blood» forteller hvordan Targaryen-slekten samlet de syv kongerikene under seg, og tar også med hvordan borgerkrigen nær veltet hele regimet.

Forfatteren understreker at boken ikke er en roman, men en oppdiktet historiebok.

«House of the Dragon» er ikke den første innspillingen som må vente på grunn av covid-komplikasjoner. Tidligere denne uken ble det klart at sesong 2 av «Familien Bridgerton» også må utsettes på grunn av smitte, og Netflix har også måttet sette innspillingen av en ny filmversjon av «Matilda» på pause.