PAPPA: Wilmer Valderrama er blitt pappa for første gang i en alder av 41 år.

TV-stjerne pappa for første gang

Wilmer Valderrama, kjent fra «That 70’s show» og «Grey’s Anatomy»er blitt pappa for første gang. Han og forloveden Amanda fikk en liten datter forrige mandag.

Av Jørn Pettersen

Det melder 41 år gamle Valderrama selv på sin instagram-konto. Amerikanske Us Magazine omtalte nyheten først.

– Livet er en reise og den forandrer seg hele tiden, skriver TV-stjernen blant annet sammen med et bilde av den nyfødte og de stolte foreldrene.

Valderrama og den 11 år yngre modellen Amanda Pacheo fant hverandre i fjor, og på nyåret i år forlovet de seg. Barnet er det første for dem begge. Paret forlovet seg i januar 2020. Også den gangen brukte Wilmer Valderrama Instagram til å fortelle om nyheten.

Valderrama slo gjennom som Fez i TV-serien «That 70’s Show» som gikk fra 1998 til 2006. Han har de senere årene spilt i seriene «From Dusk Till Dawn», «Grey’s Anatomy» og «NCIS». Han er også kjent som eksen til artist Demi Lovato. De to var sammen fra 2010 til 2016, men bare måneder etter at Lovato i 2016 snakket med VG om at hun drømte om å stifte familie, kom nyheten om bruddet.