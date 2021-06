USLADDET: Det var ikke bare daten til Nicoline Devik som fikk en titt på de mest intime bildene. Bildene ble sendt usensurert i NRK TV. Foto: Skjermbilde, NRK P3

NRK beklager etter nakenbilde-tabbe

Daten til Nicoline Devik (22) fikk se nakenbildene hennes i NRK P3-programmet «Mobilflørt». Det fikk TV-seerne også. – Vi beklager virkelig at dette skjedde, sier NRK P3s TV-sjef.

Av Xueqi Pang

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg fikk så sjokk. Jeg følte meg brukt og sviktet av hele programmet. Jeg føler jeg ble lokket til å være med uten at jeg visste hva de skulle med informasjonen de fant på mobilen min. Det synes jeg er skummelt, sier Nicoline Devik.

Influenceren har tidligere stilt i en VG-reportasje om salg av nakenbilder på OnlyFans.

Nå legger NRK seg flate.

Programmet går ut på at to fremmede personer gir mobilen sin til den andre slik at de kan snoke fritt, mens skjermopptak på mobilen fanger bevegelsene.

FØLER SEG LURT: Nicoline Devik sier at hun føler seg lokket av NRK P3. Da nakenbildene kom med på programmet tenkte hun: «Åja, de har løyet til meg for å bruke meg i programmet», forteller hun. Foto: Xueqi Pang

Ble lovet ingen nakenbilder

NRK P3s fungerende redaksjonssjef i TV og event Marita Evjen beklager at det skjedde.

– Nakenbildene av Nicoline ble dessverre ikke sladdet tilstrekkelig. Da Nicoline tok kontakt med Nordisk Film TV, som produserer dette for NRK, og ba om å få hele bildet av kroppen sladdet ble dette umiddelbart satt i gang.

– Vi beklager virkelig at dette skjedde. Vi går opp rutinene og skal ha tydeligere retningslinjer rundt sladding i fremtiden, skriver Evjen i en e-post til VG.

NRK P3 bekrefter at Nicoline Devik, på lik linje med alle de andre deltagerne, ble lovet at ingen nakenbilder skulle vises.

– Her har det dessverre skjedd en feil. I castingprosessen ble det lovet at nakenbilder skulle sladdes. Dette ble dessverre ikke fulgt godt nok opp videre i produksjonen, og dette beklager vi. Nå går vi opp rutinene slik at dette ikke skjer igjen.

Så du denne? Dagsrevyen-anker Ingvild Bryn måtte beklage etter denne direktesendte tabben på Dagsrevyen:

Ba om å få bildene sladdet mange ganger

Nicoline Devik forteller til VG at hun ble «castet» til datingprogrammet gjennom Instagram, der NRK P3 tok kontakt med henne på privatmelding.

– Jeg ble fortalt at det handlet om å gå på date og at man skulle gå gjennom hverandres telefoner. Jeg reagerte umiddelbart på at jeg ikke ville ha telefonen min på TV. Da ble jeg med en gang fortalt at innholdet ikke skulle vises, sier Devik.

Hun sier at hun tenkte at det var ufarlig og stilte opp i programmet.

Under innspillingen går daten inn på kamerarullen på hennes telefonen og avdekker en rekke nakenbilder som Devik sier hun tok til OnlyFans. Det var disse bildene som hun mener burde vært sladdet.

– Jeg gikk gjennom flere runder med produksjonen, og jeg spurte hver gang om nakenbildene mine ville bli vist, sier hun.

Devik mener at hun på selve innspillingsdagen også var i prat med produsenten om betingelsene.

ANSVARLIG: Marita Evjen er fungerende redaksjonssjef for NRK P3 TV. Foto: Nordisk FilmTV/TV 2

NRK P3 TV-sjef Marita Evjen sier at det stemmer a Devik tidlig i castingprosessen ga tydelig beskjed om at hun ønsket at nakenbildene på hennes telefon skulle sladdes i sin helhet.

– Det ble dessverre ikke formidlet videre til prosjektansvarlig. Derfor ble ikke nødvendige tiltak iverksatt. Vårt fokus nå er å ivareta Nicoline på best mulig måte.

– Hvor lenge lå den usensurerte versjonen ute?

– Den usensurerte versjonen lå ute i cirka 10 timer, sier Evjen, men hun kan ikke si hvor mange som har rukket å se episoden.

– I andre episoder med nakenhet er det også sladdet. Var dette gjort i første publisering, eller har andre deltakere vært utsatt for det samme som Devik?

– Denne feilen har kun skjedd i én episode.

NY VERSJON: NRK P3 har i ettertid fjernet den usladdet versjonen og erstattet den med en sensurert versjon, etter at Devik reagerte. Foto: Skjermbilde, NRK P3

Hylgråt under joggetur

Det var under en joggetur at hun fikk en melding fra en kompis som sa at nå var hennes episode av «Mobilflørt» ute.

– Jeg fikk sjokk da jeg så at bildene mine er helt ute, og jeg begynte å hylgråte mens jeg var på joggetur. Jeg stolte på de og trodde jeg hadde god kontroll, før jeg fant at det har jeg absolutt ikke, sier 22-åringen.

– Men du jobber jo som nakenmodell, og hvem som helst kan jo i teorien se nakenbildene dine?

– Som jeg sa i VG-saken: Problemet er at jeg ble fratatt kontrollen, og jeg har alltid hatt kontroll. Brått på en joggetur ble jeg fratatt all kontroll jeg har hatt i to år. Jeg føler de har brukt meg som humor, sier hun.

Denne begrunnelsen skal også hun ha lagt frem for NRK P3.

ONLYFANS: Nicoline Devik sier at hun opplever at folk lekker bildene hennes fra OnlyFans , men at hun tar grep. – Jeg skriver til nettstedet og ber de ta ned, sier hun. Foto: Xueqi Pang

– Men kan det hende NRK P3 trodde du mente bare OnlyFans?

– Det kan hende at de trodde jeg bare mente OnlyFans, og ikke kamerarullen. Kanskje de tenker jeg har et annet syn på nakenhet fordi jeg driver med det. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det kunne skje. Jeg sa tydelig at OnlyFans-bildene ikke skulle ut, da spiller det ingen rolle om de lå i kamerarullen også.

Etter at Devik kom i kontakt med produsenten har NRK fjernet den usensurerte episoden, og lastet opp en ny versjon, der bildene er sensurerte. VG har sett begge versjonene.

– Produsenten forsto hvor ekstremt lei meg jeg var, og redigerte ny episode. Jeg ble forsikret at dette ikke skjer igjen siden jeg er med i en senere episode også.

les også Norsk influencer nektet innreise i USA

Devik sier at hun er veldig glad for at produsenten var rask og hjalp, men mener at ikke skulle ha skjedd i utgangspunktet.

– Igjen er det nakenbilder som er i fokus. Jeg ville gjerne at de skulle ha fokus på personligheten min også.

– Men du har jo stilt i VG i en sak om nettopp OnlyFans...

– Jeg er klar over at jeg har stilt i VG, men jeg kjenner at jeg snart vil gi meg. Begynner å bli lei og vil bli noe forbi dette. Tenkte «Mobilflørt» kunne være en åpning til mer TV-deltagelse. Men det ble snudd til OnlyFans-delen av meg igjen, sier hun.

Hvor farlig er det egentlig å selge nakenbilder på OnlyFans? Hør podkasten under: