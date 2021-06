STJERNE: Nathalie Emmanuel på den røde løperen i forbindelse med premieren av den åttende og siste sesongen «Game of Thrones» i 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«Game of Thrones»-stjerne om nakenscenene: − Folk har presset meg

Nathalie Emmanuel forklarer i et nytt intervju om hvordan nakenscenene i serien «Game of Thrones» har påvirket karrieren hennes.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg har opplevd at folk har presset meg, forteller Emmanuel i den siste episoden av podkasten «Make it Reign with Josh Smith».

Den britiske skuespilleren og modellen startet karrieren sin i svært tidlig alder. Bare ti år gammel opptrådte hun i prestisjetunge musikaler som blant annet «Løvenes Konge» på West End i London.

Det internasjonale gjennombruddet fikk hun derimot i rollen som Missandei i seermagneten «Game of Thrones», der man blant annet kan se henne naken i flere scener.

Det gikk ikke upåaktet hen:

«GJENNOMBRUDD»: Nathalie Emmanuel ble for alvor kjent i rollen som Missandei i HBO-serien «Game of Thrones». Foto: Macall B. Polay /HBO

– Når jeg gjorde «Game of Thrones» gikk jeg med på enkelte nakenscener. Produksjoner jeg var med i i ettertid trodde jeg var åpen for å spille naken bare fordi jeg hadde gjort det i denne ene serien, sier hun.

Hun utdyper videre at hun godtok spesifikke vilkår for «Game of Thrones», men som ikke uten videre kunne overføres til andre prosjekter hun var med i senere. Inntrykket hennes er at filmfolk ikke forstår nettopp det:

– Jeg har møtt folk som har utfordret meg, og som har sagt «men denne rollen krever nakenhet».

– Og jeg har sagt at «det er greit at du krever det, men jeg er ikke komfortabel med den graden av nakenhet. Jeg kan være naken til en viss grad, men bare det jeg mener er nødvendig for scenen», forteller hun i podkasten.

– Kreative uenigheter

Emmanuel understreker at hun ikke er redd for å komme med sine synspunkter om hvordan en nakenscene skal utspille seg fordi det er viktig for henne å ha en dialog på hva man er komfortabel med og ikke.

– Det er helt i orden å ha sine kreative uenigheter, sier hun.

32-åringen legger også til at hun som regel opplever at folk i filmbransjen er løsningsorienterte.

– Ni av ti ganger søker folk etter løsninger og vil komme til kompromiss, forklarer hun.

De siste årene har Emmanuel gjort seg bemerket i oppfølgerne til den dystopiske science fiction-trilogien «Maze Runner».

Avslutningsfilmen «Maze Runner: Dødskuren» fikk god kritikk av VGs filmanmelder som blant annet skrev: «Om man elsket begge de to forrige, finnes det ingen grunner til å holde seg unna».

Emmanuel kan også sees i de siste tre Fast & Furious-filmene, nå sist i «F9» som kom ut i år.