Svensk Eurovision-ekspert om TIX: − Er som en Westlife-ballade

ROTTERDAM (VG) Reporter og ESC-ekspert i svenske Aftonbladet tror sceneshowet til Norge kan virke overdrevent for noen, men at Øst-Europa vil elske det.

Skal vi tro Torbjörn Ek, den svenske ESC-eksperten, har Andreas «TIX» Haukeland (28) gode sjanser i årets Eurovision Song Contest (ESC). Han liker årets låt fra Norge.

VG møter han på arenaen i Rotterdam få timer før kveldens semifinale.

– TIX har gjort det veldig bra på generalprøvene. I går tok han av seg solbrillene på scenen og det gjorde noe med hele showet. Vi fikk mer nærhet til han, og det er viktig, sier Ek til VG.

Tirsdag kveld representerer TIX Norge i den første semifinalen i årets Eurovision Song Contest med låten «Fallen Angel». Der kjemper også svenske «Tusse» med låten «Voices». 10 av 16 bidrag i semifinalen går videre til lørdagens finale.

– Jeg tror Sverige kommer til å stemme på TIX fordi han har en bra låt, men jeg tror ikke Norge får 12 poeng fra oss. Kanskje åtte poeng. Mange i Sverige kommer nok til å bli litt forvirret av sceneshowet og lure på om det er tull eller alvor. I Sverige ville vi sagt at det er overdrevent og litt for mye, sier Ek.

– Øst-Europa kommer til å like ham

Ek har arbeidet med Eurovision Song Contest (ESC) i 14 år og synes årets bidrag er noe av det bedere Norge har sendt de siste årene.

– Jeg tror land sør og øst i Europa kommer til å like showet til TIX. De er mer vant til veldig storslåtte uttrykk, også til låter med alvorlige budskap. Flere i Øst-Europa kommer til å like ham.

Savner den norske versjonen

Den norske versjonen av «Ut av mørket» havnet på førsteplass på VG-lista – den engelske, «Fallen Angel», fikk tredjeplass som beste plassering. Den svenske eksperten tror den norske også hadde fungert bra i Europa.

– Det er trist at han ikke synger på norsk. Med språkbyttet så føles det litt ut som om låten byttet sjanger, sier Ek.

I skrivende stund ligger TIX på en 15. plass på oddsen for hele konkurransen, ifølge Eurovision World.

– «Ut av mørket» er en moderne poplåt på norsk. «Fallen Angel» er mer en Westlife-ballade. Det er ikke dårlig, jeg liker Westlife. Men det et helt annen måte å beskrive en låt på. Det er noe annet.

I presseprogrammet blir TIX solgt inn som Norges største popartist, som også har etablert seg som en internasjonal låtskriver. Pelskåpen, pannebåndet og solbrillene har blitt et symbol på inkludering, står det i programmet.

Ek tror TIX er avhengig av å gjøre TV-seeren kjent med historien bak låten for at de skal stemme på ham. Han sier det kan være avgjørende for at TV-seerne skal forstå alvoret i showet.

– Jeg tror TV-seerne kommer til å stemme på TIX videre i finalen, det er vanskelig å si med juryene. Hverken Sverige eller Norge er toppfavoritter i årets konkurranse, sier Ek.

Poengene i ESC avgjøres med en kombinasjon av telefonstemmer og nasjonale fagjuryer, begge teller 50 prosent av de totale poengene. De nasjonal fagjuryene består av fem personer med tilknytning til musikkbransjen.

– Den første semifinalen, hvor Norge og Sverige kjemper om å komme til finalen, er den vanskeligste. Takk og lov for at Norge og Sverige er sammen i denne finalen, da kan vi stemme på hverandre.

