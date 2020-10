Troppssjef: – Ville ikke hatt «Ahre Ketil» med meg på skytebanen

Troppssjef Sakarias Lundstad på KNM «Harald Hårfagre» mener at karakterene i «Førstegangstjenesten» er satt på spissen.

– «Ahre-Ketil» er en type jeg ikke ville hatt med meg på skytebanen, sier Lundstad til VG.

Han følger serien og er også sikker på at mange av soldatene gjør det samme.

– Det er god underholdning og jeg regner også med at soldatene snakker om serien seg imellom. Men vi ønsker jo ikke akkurat at de skal la seg inspirere av karakterene, sier Sakarias Lundstad.

GOD UNDERHOLDNING: Sakarias Lundstad mener at «Førstegangstjenesten er god underholdning. – jeg regner også med at soldatene snakker om serien seg imellom. Men vi ønsker jo ikke akkurat at de skal la seg inspirere av karakterene, sier Sakarias Lundstad. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– «Ahre-Ketil» er et eksempel på en som jeg i alle fall anser som ikke egnet til å utføre de tjenestepliktene som foreligger ham på en sikker og hensiktsmessig måte, sier Lundstad videre.

– Er «Ahre-Ketil «den mest håpløse karakteren sett fra ditt åsted?

– Ingen er helt håpløse, og mye kan bli gjort på kort tid. Jeg personlig anser «Ahre-Ketil» som sulten og motivert, men åpenbart på feil grunnlag – og han er helt klart ikke egnet til å bære våpen.

SLIK SKAL DET GJØRES: Leksjon i magasinbytter, troppssjef Sakarias Lundstad, går igjennom teknikken steg for steg foran virkelighetens rekrutter Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Dette må vel være «rekrutter fra helvete»?

– Nå ville jeg ville aldri beskrevet en soldat/rekrutt med slike ord, men etter å ha sett serien selv ville det helt klart ha vært en utfordring å ha disse karakterene på min tropp. Men dersom det hadde skjedd hadde vi håndtert det deretter, og iverksatt nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten og Forsvarets interesser.

Det Sakarias Lundstad først og fremst kjenner igjen er at karakterene fra «Førstegangstjenesten» illustrerer det mangfoldet av forskjellige personligheter som går inn porten, klare til tjeneste i Forsvaret.

– Den karakteren jeg kjenner best igjen i den forbindelse må vel være «Preben Lohrengren», forteller Lundstad.

Når det gjelder en karakter som Ola Halvorsen har ikke troppssjef Lundstad mye til overs for hans «kompisaktige» måte å tiltale en overordnet på.

– Hadde en rekrutt tiltalt meg på samme måte som «Ola Halvorsen» gjør i serien hadde jeg tatt meg en prat med vedkommende å forklart hvorfor det ikke er greit. Jeg er her for å utøve min tjeneste og jobb på best mulig måte – og det i rollen som overordnet og foresatt, som innebærer det å vise omsorg, men også stille krav. Jeg ønsker at rekruttene skal ha samme mentalitet, sier Lundstad

Men det er ikke bare befal og mannskap i Forsvaret som gleder seg over «Førstegangstjenesten». Forventningene var store og interessen formidabel til de nye episodene av serien da den ble lansert på fredag. Nesten 1,1 million så alle de fem episodene første dagen de var tilgjengelige.

– Dette er serie som har flere seere under 50 år enn over, og flere under 30 år enn over 67 år.

– Dette har vi aldri opplevd før. Heller ikke med populære serier som «Skam» og «Exit», sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

Han forteller at man vet aldri om en serie vil slå an selv om den har vært populær tidligere. Men når det gjelder «Førstegangstjenesten» har forventningene utvilsomt vært store

– En ting er en million i snitt, og mesteparten strømmet. Men det er også en serie som har flere seere under 50år enn over, og flere under 30 år enn over 67 år, slår Tolonen fast.

Seertallene for «Førstegangstjenesten» pr. mandag viser at i aldersgruppen 12 til 18 år er det 102.000 seere, tallene for aldersgruppen 19 til 29 er 254.000.

– Når det gjelder disse to aldersgruppene er det i praksis ingen som har sett noe lineært, bare på NRK TV, sier Tolonen.

I aldersgruppen 30–49 er det heller ikke mange av de 410.000 seere som har sett «Førstegangstjenesten» lineært. Først når vi kommer opp til gruppen «godt voksne» (50–66) er det over halvparten av de 187.000 seerne som har sett serien på vanlig TV. Av de 59.000 i gruppen 67+ har nesten alle sett serien lineært.

– Det at tallene er nesten likt fordelt blant 50-66år sier noe om at strømming er blitt ganske vanlig hos folk flest, sier Tolonen.

