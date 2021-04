TV-STJERNE: Joseph Siravo, her på en premiere i New York i 2015. Foto: Broadimage/REX / REX

«Sopranos»-skuespiller Joseph Siravo er død

Joseph Siravo døde søndag – 64 år gammel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder skuespillervennen Garry Pastore (59) på Instagram.

Siravo, som fylte rollen som Tony Sopranos far «Johnny Boy» i TV-klassikeren «Sopranos», har ifølge Daily Mail hatt kreft lenge.

«RIP, min kjære venn, som kjempet en utrolig kamp. Jeg kommer til å savne deg. Ses på andre siden», skriver Pastore.

The Independent skriver at datteren Allegra Okarmus forteller på sin lukkede Instagram at hun satt ved farens side da han fredfullt sovnet inn i sitt eget hjem.

Siravo har på tross av sykdommen jobbet frem til nylig og har en rekke serier og filmer på merittlisten. Han var senest aktuell i TV-serien «For Life» i 2020.

Det er likevel fra «Sopranos», som gikk fra 1999–2007, at han er aller mest kjent. James Gandolfini, som spilte hovedrollen som mafiabossen Tony Soprano. Gandolfini døde i 2013.

Siravo er også berømt for sin rolle i den prisbelønte Broadway-oppsetningen «Oslo», som baserer seg på forhandlingene rundt fredsavtalen mellom Israel og Palestina, den såkalte Oslo-avtalen.