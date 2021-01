TV-FJES: Fredrik Solvang, programleder for «Debatten». Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Fredrik Solvang til VG: Angrer på Instagram-utblåsning

NRK-profilen (43) ba alle som ikke forstår at han er både programleder og privatperson, om «å forsvinne». Nå snur han.

Solvang gikk i et langt Instagram-innlegg lørdag formiddag ut mot Nettavisen, som tidligere i uken publiserte et leserinnlegg med tittelen «Er du programleder eller privatperson, Fredrik Solvang?».

Innlegget, skrevet av Utøya-overlevende Sofie Tømmerås Lyshagen (27), kom i kjølvannet av et opphetet meningsskifte på Twitter mellom Solvang og en annen Utøya-overlevende – Tore Sinding Bekkedal (33).

Solvang brukte ordet «Utøya-kortet», noe som ga debatten et ekstra langt liv på plattformen. Solvang beklaget senere ordbruken.

Han slettet også Twitter-kontoen sin.

I Nettavisen-innlegget skriver Lyshagen at Solvangs åpne profiler i sosiale medier «er en salig blanding av reklamering for Debatten, hunden Mushu og hverdagsglimt». Hun skriver videre at hun mener Solvang blander rollene sine.

Angrer

Programlederen tok kraftig til motmæle i innlegget.

«Sånt mener jeg ikke hører hjemme i noen redaktørstyrte spalter», skrev han og påsto at Nettavisen brøt Vær varsom-plakaten ved å ikke å tilby ham mulighet til å svare.

Noen få timer senere gjør Solvang altså helomvending. På telefon til VG forklarer han at han er lei seg.

– Jeg innser at min siste Instagram-post ble feil. Selv om jeg ønsker å skjerme privatlivet mitt, forstår jeg at min rolle og meninger blir debattert, sier han til VG.

– Jeg ser også at Nettavisen har fulgt en løpende debatt, og at det ikke er noe brudd på Vær varsom-plakaten. Nå ønsker jeg å legge saken bak meg og se fremover, legger han til.

Sånn lød det

Solvang presiserte i tordentalen at han ikke vet hvem kvinnen bak leserinnlegget er, men han svarte henne at han «selvfølgelig er begge deler, både privatperson og programleder».

«Jeg er ikke jobben min. Hvis det er problematisk for noen å forstå når jeg er hva, avfølg meg mer enn gjerne, overse meg og forhold deg eventuelt strengt til det du får servert tirsdag og torsdag kveld i Debatten. Send klage til NRK dersom du har innvendinger til det redaksjonelle produktet Debatten», lyder det i kraftsalven han nå gjerne skulle hatt upostet.

Vil være privat

Solvang skriver videre i den opprinnelige Insta-posten at han er opptatt av å skjerme privatlivet. Han er ikke interessert i «å være kjent for å være kjendis». Derfor gir han heller aldri store personlige intervjuer.

«Det er fordi jeg nettopp ikke vil at det jeg bruker mest krefter på, journalistikken, skal forkludres av at folk tror de vet hvem jeg er, og jeg vil ikke gi – for meg – ukjente folk grunnlag for feilaktige oppfatninger om meg som person», skriver han.

Programlederen sier i den opprinnelige posten at medaljens bakside med en jobb som hans, er at alle har en mening, ikke bare om det han presterer, men også om ham som privatperson. Det aksepterer han.

Men Solvang bedyret i refseposten at han forbeholder seg retten til fortsatt å poste bilder av hunden sin. I tillegg hadde han følgende oppfordring til alle som ikke skjønner at han ikke er «fullstendig endimensjonal»:

«Ignorer meg, avfølg meg, forsvinn. Dersom du vil ha et mikroskopisk innblikk i hva jeg tenker og gjør, og forstår at heller ikke jeg er programleder 24 timer i døgnet, heng gjerne med videre».

Nettavisen: – Ikke brutt VVP

Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum befinner seg på fjellet og henviser til nyhetsredaktør Erik Stephansen. Stephansen opplyser til VG at Fredrik Solvang har fått mulighet til å svare for seg.

– Da innlegget ble publisert, tok Solvang kontakt med oss for å gi tilsvar. Det fikk han selvfølgelig muligheten til. Men så fikk vi tilbakemelding om at han ikke ville benytte seg av det likevel, forteller nyhetsredaktøren.

Stephansen er overrasket over at Solvang i stedet velger å gå ut på Instagram på denne måten. Og han nekter bestemt for at Nettavisen har brutt Vær varsom-plakaten.

– Det Solvang etterlyser, er muligheten for samtidig imøtegåelse, og det kunne vi gjort for freds skyld, Men det er ingenting i Vær Varsom- som tilsier at han har krav på det. Samtidig imøtegåelse kreves kun ved alvorlige påstander av faktisk art, sier Stephansen, og legger til at dette ikke gjelder for Lyshagens innlegg.

Stephansen gjentar at de for høflighets skyld kunne ha kontaktet Solvang før innlegget kom på for å gjøre oppmerksom på det.

– Men han har altså ikke krav om det. Solvang er en offentlig person, som blir debattert, og dette er en løpende debatt.

Etter samtalen med VG kommenterte Stephansen også under Solvangs post, hvorpå Solvang svarte direkte: «Jeg måtte jo selv ta kontakt for å få det tilbudet, da. Jeg tenker på tilsvar, ikke imøtegåelse».

Sofie Tømmerås Lyshagen sier til VG at hun ikke har noen kommentar ut over det som står innlegget.

Det er ikke første gang Solvang er i hardt vær for sine poster i sosiale medier. I fjor vår valgte han å slette et innlegg etter å ha fått refs av presseekspert.

