TRYGGEST: – Jeg prøver stort sett å møte folk ute i marka, på ski. Det oppleves tryggest. På mange måter kan man si at mitt sosiale liv nå, det er i skiløypa, sier Synnøve Solemdal.

Synnøve Solemdal om livet videre: − Vil gjerne stifte familie

Det ble brått stille for Synnøve Solemdal (31) etter at hun la opp som aktiv skiskytter i april i fjor. Men deltagelsen i «Mesternes mester» har gjort overgangen lettere.

– Jeg har faktisk fått mer respons fra publikum og TV-seere på grunn av «Mesternes mester» enn jeg kunne få på en vanlig sesong som skiskytter, sier Synnøve Solemdal til VG.

Fredag var det hun som kom dårligst ut av natt testen mot den tidligere orienteringsløperen Anne Margrethe Hausken (44).

SNIPP SNAPP SNUTE: ... og der var Synnøve Solemdal ute av «Mesternes mester». Dermed er Anne Margrethe Hausken eneste kvinnelige deltager igjen i årets «Mesternes mester». Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

– Jeg var ikke så veldig skuffet der og da. Var jo forbedret på at det kunne skje. Men etterpå så jeg at det kunne vært gøy å ha vært med til semifinalen. Det var mange av konkurransene der som hadde passet meg veldig godt, sier Solemdal.

I sin karriere som skiskytter har hun blant annet vunnet to individuelle verdenscuprenn, tatt fire VM-gull på stafett og to VM-gull på mixed stafett. Solemdal gikk førsteetappen da Norge tok gull på stafetten i Anterselva i februar i fjor og fikk dermed en perfekt avslutning på karrieren.

– Jeg var spent på hvordan det ville bli, men så langt har det gått overraskende lett å ha lagt opp. sier Synnøve.

PERFEKT AVSLUTNING: Synnøve Solemdal (t.h) avsluttet karrieren som skiskytter med VM-gull på stafetten i Anterselva i februar i fjor. Her lagvenninnene Marte Olsbu Røiseland, Tiril Kampenhaug Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold under medaljeseremonien. Foto: Berit Roald

Etter at hun la skiene på hyllen, begynte å studere til byggingeniør og kjøpte seg en leilighet på Røa i Oslo.

– Men fordi skolen har vært stengt, har jeg vært hjemme på Tingvoll sammen med familie og venner frem til nå. Det har vært veldig lurt. For meg har det vært viktig å ha en plan, et mål med de første årene etter idrettskarrieren. Jeg er vant til å ha fokus og ha et mål.

Synnøve forteller at hun følger i storebror Yngves fotspor når det gjelder yrkesvalg. Han et også ingeniør og hun er også glad i realfag. Nå er hun tilbake i Oslo.

SINGEL: Synnøve Solemdal bor alene og er singel: – Men jeg tenker at jeg gjerne vil stifte familie etter hvert, sier hun. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg bor alene og synes det er stusslig med pandemien og nedstengning. Sånn sett er overgangen fra å være aktiv stor og brå. Da var jeg sammen med andre hele tiden, vi reiste sammen og ofte delte vi dobbeltrom. Nå prøver jeg stort sett å møte folk ute i marka, på ski. Det oppleves tryggest. På mange måter kan man si at mitt sosiale liv nå, det er i skiløypa.

TAUKOORDINASJON: Taukoordinasjon ble en av de siste konkurransene Synnøve Solemdal var med i. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Solemdal forteller at hun ikke har kjæreste.

– Men jeg tenker at jeg gjerne vil stifte familie etter hvert.

Pandemien har gjort at det ikke har vært så lett for Synnøve og de andre deltagerne i «Mesternes mester» å møtes etter innspillingen.

VENN OG RÅDGIVER: Johann Olav Koss er blitt en god venn og rådgiver for Synnøve Solemdal etter innspillingen av «Mesternes mester» Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon

– Vi har hatt en del kontakt på digitale flater, men skulle gjerne ønske at vi kunne møtes i virkeligheten også. Jeg er blitt god venn med Johann Olav Koss. Vi har prøvd å få til en skitur, men det har vist seg å være litt vanskelig i denne tiden.

Synnøve forteller også at Koss har vært en god rådgiver for henne.

– Johann oppmuntret meg til å få meg en deltidsjobb ved siden av studiene. Min plan var å studere og bare gjøre det. Men det syntes han var en dårlig plan og mente at det ville bli for lite for meg. Det rådet fulgte jeg og det er jeg glad for. Jeg ser at det er viktig å selv ta aktivt tak i ting. Når man har vært på et landslag, har løpet så til de grader vært lagt av andre.

ÅRETS DELTAGERE: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, Magnus Midtbø og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon

Den tidligere verdensmesteren legger ikke skjul på at hun nyter livet som tidligere toppidrettsutøver.

– Det er helt supert å ikke være aktiv lenger. I fjor sommer kunne jeg til og med reise på en spontanferie til Lofoten. Toppidrett er altoppslukende og jeg er veldig glad for at jeg la opp i relativt ung alder. Det er jo mange som holder på til de er 35–40 år. Jeg har alltid tenkt at det er andre ting jeg har lyst til å gjøre. Det har jeg muligheten til nå og det er jeg takknemlig for.