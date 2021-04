FORTELLER: Influencer James Charles (21) er mest kjent for sminkevideoer, men hans siste video blir brukt til å beklage. Foto: Skjermbilde YouTube

James Charles (21) beklager: − Samtalene skulle aldri ha skjedd

Den kjente youtuberen snakker for første gang ut om anklagene om at han har tekstet upassende med 16-åringer. De siste ukene har to personer fortalt om samtaler med 21-åringen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

James Charles har tidligere avvist alle anklager. I en ny video begynner han med å beklage til familien, vennene og fansen.

– Disse samtalene skulle aldri ha skjedd, sier han til fansen.

Den 14 minutter lange videoen har tittelen «holding myself accountable» og ble postet på sminke-influencerens YouTube-kanal 1. april. Der har han har over 25 millioner følgere.

Les også: James Charles på kjendisfest etter Youtube-feide

– I løpet av de siste par ukene har to forskjellige personer, begge under 18 år, stått frem og sagt at de har fått upassende meldinger fra meg på sosiale medier, sier Charles og legger til:

– I begge disse tilfellene la jeg til personene på Snapchat, hvor jeg med en gang spurte hvor gamle de var. Jeg fikk beskjed om at de var 18, trodde dem, og hadde en flørtende samtale. Senere fant jeg ut at de faktisk var 16 år.

– Det er helt uakseptabelt

Youtuberen hevder at han blokkerte begge etter at han fikk vite deres ekte alderen. Han forteller at han ble lei seg da han så at begge lagde videoer som gikk viralt med skjermbilder fra samtalene.

– Jeg forstår at når disse videoene kommer frem, ser det ut som om jeg aktivt søker etter yngre mennesker å være i et forhold med, men det er absolutt ikke tilfelle, sier han.

I videoen sier Charles at han ønsker å si unnskyld til de to 16-åringene.

– Jeg beklager at jeg la deg til, jeg beklager at jeg flørte med deg, og jeg er virkelig lei meg hvis jeg noen gang gjorde deg ukomfortabel. Det er helt uakseptabelt. Jeg var hensynsløs.

Krangelen mellom Youtube-stjernene James Charles og Tati Westbrook tok av på nettet for to år siden:

Så ikke maktbalansen

Youtuberen forteller at han har snakket med fagpersoner om oppførselens sin, og at han tidligere ikke skjønte at det var en skjev maktbalanse når fans kontaktet ham.

– Jeg lover at noe slikt aldri vil skje igjen, sier 21-åringen.

Også for to år siden ble Charles anklaget for upassende meldinger, da til heterofile menn. Den gangen var det influencer Tati Westbrook som anklaget ham. Det ble starten på en lengre krangel, som satte fyr på nettet.

Den gangen mistet han 2,6 millioner følgere.