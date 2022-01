VIL HJELPE: Andreas «TIX» Haukeland har Tourettes, tvangstanker og en tøff fortid. Han er samtidig også Norges største artist i strømmetall og oppmerksomhet på sosiale medier. I kveld kan du bli enda bedre kjent med ham på premieren til «Hver gang vi møtes».

TIX: Nektet å bli innlagt

Andreas «TIX» Haukeland (28) forteller at dagen før han skulle fremføre «Tusen tårer» på P3 Gull i november 2020, sto politi og helsepersonell på døra med en sterk oppfordring om at han burde legges inn.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

TIX nektet.

– De kom inn for å undersøke huset etter ting jeg kunne skade meg med, forteller TIX om panikkanfallet for et drøyt år siden.

Det skjer i kveldens første episode av årets «Hver gang vi møtes»-sesong.

Overfor VG utdyper han hvorfor han nektet å bli innlagt. Hans store, langsiktige plan for 2020 sto nemlig i fare.

– Det siste året har vært et kappløp for å mane til mest mulig oppmerksomhet rundt å bryte opp fordommer og tabubelagte områder. P3 Gull var startskuddet for dette, sier TIX.

Det ble til slutt et år der TIX satte en helt ny standard for norske artister rundt åpenhet om mentale problemer. Han ble en nasjonal sjelesørger, til tross for at han på den tiden selv trengte sjelelig omsorg.

PÅ «LEIRSKOLE»: Se opp for disse på TV2s lørdager fremover; Øystein Greni fra BigBang i front, kranset av Myra (Regina Tucker) og Andreas «Tix» Haukeland. Bak fra venstre: Jarle Bernhoft, Arif, Maj Britt Andersen, Anna (of the North) Lotterud og Stig Brenner.

– Det at jeg valgte å si nei til hjelp, til tross for at jeg visste det var nødvendig, var fordi jeg hadde troen på at opptredenen på P3 Gull kom til å bli viktig for mange der hjemme. Det høres kanskje litt pretensiøst ut, men jeg opplever at mitt budskap og tilstedeværelse er såpass viktig for veldig mange, at jeg klarer ikke så lett å sette av tid til meg selv, sier TIX og trekker pusten:

– P3 Gull ble selve startskuddet for et langt løp med oppfordring til åpenhet rundt psykisk helse. Når en så sterkt etablert karakter som TIX åpner seg og avslører hva som egentlig skjuler seg bak fasaden, blir jo terskelen litt lavere for andre å gjøre det samme. Jeg er veldig glad for utfallet, men det er nok ingen som egentlig har visst hvor mye det faktisk kostet meg å skulle prøve å hjelpe andre uten å ta imot hjelp selv, sier han.

«Jeg vil ikke leve/Tusen tårer» var låten som skulle bli så viktig for ham. Neste gang han fremfører den er hos Lindmo på NRK 1 i januar i fjor. Der forteller TIX gråtkvalt også om sine tvangstanker og om 17. mai i 2018 da han var fast bestemt på å avslutte livet sitt.

Neste ledd i planen er deltakelse i den norske finalen av Melodi Grand Prix (MGP) i februar. Det går så bra at det nesten går dårlig for planen - igjen. Når han ser at det går mot seier, trygler han NRK om å få slippe og vinne, forteller TIX i kveldens «Hver gang vi møtes».

- Mitt mål i MGP var både å by på underholdning og å få frem budskapet mitt. Da det faktisk gikk mot seier, ble jeg redd for å skuffe folk der hjemme fordi ansvaret for å bære flagget vårt i utlandet under Eurovision er så enormt. Samtidig visste jeg at det løpet jeg allerede hadde lagt, ville bli mye lengre enn jeg hadde tenkt. På den tiden, den tyngste og vanskeligste det siste året, hadde jeg ikke rukket å deale med meg selv ennå.

- Du var redd for å miste kontroll på planen din?

- Ja, jeg hadde nok med å pleie meg selv og var redd for å miste kontroll over narrativet som jeg ville fortelle, innrømmer han.

FRIE OMGIVELSER: Andreas «TIX» Haukeland likte seg svært godt på Kjerringøy, som var dette årets åsted for innspillingen av «Hver gang vi møtes».

– Alt som ble skrevet og snakket om meg i denne perioden - at folk forventet at jeg stilte opp overalt hele tiden - gjorde at dette narrativet stadig sto i fare for å spore helt av. Derfor var det ikke noe alternativ å takke nei til intervjuer for å ta en pause. Det var nødvendig at jeg stilte opp for å passe på at ting jeg hadde sagt ikke ble tatt ut av kontekst. Sørge for at budskapet jeg ville formidle ikke ble gjenfortalt feil. I tillegg hadde jeg altså ingen pauser overhodet i denne perioden, sier han.

Under den siste innspillingsdagen av «Hver gang vi møtes» ble TIX gjort oppmerksom på det han i dag karakteriserer som et «fun fact».

- En fra teamet nevnte at jeg etter at MGP-finalen var ferdig, alle var dratt hjem og jeg hadde gjort alle intervjuer, så hadde jeg blitt igjen for å koste gulvet på arenaen.

- Er ikke det et litt ensomt bilde?

- Det var tomt hus hjemme, og jeg visste at allerede neste dag skulle jeg spille inn opptak til Eurovision. Da klarte jeg ikke å være alene. Istedet ble jeg igjen med gjengen for å rydde og spise godteri. Det er karrieren i et nøtteskall, og som jeg har hørt andre fortelle om også; at du bygger og bygger deg opp til noe stort, og etterpå kommer det snikende en tomhetsfølelse når målet er nådd. Oppturene er ikke like mye verdt hvis man ikke har noen å dele dem med.

Når det nærmer seg Eurovision-finale i Rotterdam i mai, dukker TIX opp med nok en sterk historie i Christine Danckes «Haik» på NRK1. Om 20 år gamle Aurora fra Stavanger som døde av kreft i 2019. Hun var TIX-fans på sin hals, og ble gravlagt med TIX i gullbokstaver på kisten.

Han var selv til stede i begravelsen, og i «Haik» synger han sin nyskrevne «Engel, ikke dra» for Auroras familie og bestevenninne, en låt som også blir covret i kveldens «Hver gang vi møtes».

Oppmerksomheten og opptakten til Eurovision-opptredenen fortonet seg ganske massiv.

- I forkant var det veldig, veldig skummelt, både fordi jeg skulle representere Norge med stolthet og fordi 200 millioner mennesker ville se meg. Jeg var forberedt på tunge dager, det var jeg vant til - jeg har hatt slike hver dag siden videregående. Men istedenfor ble hele reisen en lekeplass og et eventyr! For første gang følte jeg meg som en del av et unikt fellesskap, en gjeng som jobber mot samme mål, sier TIX som like gjerne avbrøt NRKs MGP-general Stig Karlsen på det første etter MGP-seieren.

– Jeg sa at uansett om vi vinner eller ikke, skal vi - når vi lander på Gardermoen etter Eurovision - alle ha en følelse av å ha vært med på noe historisk! Jeg er skikkelig takknemlig for at vi alle var enige om det fra første stund.

FLØRT: TIX sier han har fremdeles fin kontakt med Efendi fra Aserbajdsjan fra Eurovision i fjor. De to ble avfotografert ved flere anledninger i denne perioden.

Perioden i etterkant av MGP og dagene i forbindelse med Eurovision er en boble det er vanskelig å beskrive innsiden av, mener TIX.

- De to ukene under Eurovision ble som en leirskole jeg aldri fikk oppleve i oppveksten. Ikke bare det, det ble jo en kjærlighetshistorie også.

- Men var flørten med Efendi fra Aserbajdsjan kun et PR-stunt?

- Jeg kan bekrefte at det ikke var et PR-stunt, jeg falt pladask, jeg. Og det var noe av det fineste med Eurovision.

- Har dere kontakt i dag?

- Jeg håper vi kan ha kontakt for alltid.