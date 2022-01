KJÆRESTER: Ekteparet Catarina og Vebjørn Selbekk er lykkelige for at de ikke ga hverandre opp. Her under et møte med VG tirsdag kveld.

Vebjørn Selbekk gråt av lengsel etter kona på «Farmen»

Vebjørn Selbekk (52) priser seg lykkelig for kona Catarina Selbekk (53), særlig etter stormen som kunne kostet dem ekteskapet i 2006.

Publisert: Nå nettopp

– Det er ingen selvfølge at man fortsatt er gift etter å ha gått gjennom noe sånn, sier «Farmen kjendis»-aktuelle Vebjørn Selbekk til VG – og sikter selvsagt til den enorme kontroversen som fulgte etter at han trykket Muhammed-karikaturene for 15 år siden.

Avisredaktøren ble drapstruet, måtte rømme med familien og levde på hemmelig sted.

– Ekteskapet ble satt på prøve. Det er ikke til å komme bort fra. Når en mor må spørre seg om det er farlig for barna og være sammen med pappa, fordi han er utsatt og truet på livet, så er påkjenningen stor. Også for forholdet, sier Vebjørn.

Catarina er kvinnen han ble kjæreste med som 18-åring, og som han giftet seg med ett år senere. I år kan de telle 33 år som ektepar.

– Det sier noe veldig fint om henne at hun fortsatt vil være gift med meg.

BRUDEBILDE: Catarina og Vebjørn Selbekk lovet i 1988 å stå sammen i gode og onde dager. Det løftet har de holdt.

Vebjørn blir rørt til tårer i onsdagens «Farmen» når Heine Totland (51) synger «Mamma Mia!»-låten «Our Last Summer».

– Jeg blir rørt når jeg snakker om det nå også. Det var et fint øyeblikk. For meg kan musikk fremkalle den type følelser. Hjemlengselen og savnet etter kona overveldet meg. Det er krevende å være borte fra dem som betyr mye.

TÅRER: Vebjørn Selbekk gråter i «Farmen» denne uken.

Vebjørn og Catarina har sett filmen og musikalen flere ganger. Og så handler den om Paris, hvor de har mange minner fra.

– Følelsene overmannet meg, og da ble det rett og slett noen tårer. Det står jeg for. Jeg er veldig følsom på visse ting, men på andre områder har jeg like tykk hud som en elefant.

Trønderen er sjefredaktør i Dagen og en markant skikkelse i offentligheten, med sterke meninger og engasjement fra et kristenkonservativt ståsted. Han håper TV-seerne nå får et helere bilde av en mann som er mye mer enn en «som krangler på radio og TV».

– Når det gjelder familien, lever jeg med hjertet utenpå skjorta. Hver gang jeg skriver SMS til barna og signerer med pappa, er det et fantastisk øyeblikk.

FAMILIEN: Vebjørn og Catarina Selbekk på et sommerbilde med barna Maria Elisabeth Selbekk, Deborah Selbekk Lunde og Aron Kleppestø Selbekk.

Karikaturstriden har ført ekteparet og deres tre nå voksne barn nærmere som familie.

– Den gangen føltes det som det var oss fem mot hele verden. Sånn er det fortsatt, sier Vebjørn, som aldri egentlig har fryktet for sitt eget liv.

– Men du får noen yrkesskader. Jeg skanner helt automatisk gatebildet på en annen måte enn før alt dette.

EGEN STUE: Ekteparet er fornøyd med at TV-seerne nå får et helere bilde av Vebjørn.

52-åringen har vært mer redd for langtidseffektene hos kona og barna enn for truslene han selv ble utsatt for.

– Barna våre har hatt erfaringer som få andre har hatt, med politiet og PST hjemme i stua – med beskjed om at det kan være lurt å se om noen har fiklet under bilen, og om det er eksplosiver der. Og om å sjekke postkassa om noen har lagt noe der.

Den ene datteren er fortsatt redd for mørket og å være alene.

– Det er tungt å tenke på, sier Vebjørn.

NYFORELSKET: Catarina og Vebjørn tidlig i forholdet.

Catarina bekrefter overfor VG at det var tøffe tak i ekteskapet da det sto på som verst.

– Jeg var livredd, men vi fikk hjelp av gode venner som samtalepartnere. Og så dro vi til utlandet. Vebjørn la igjen telefonen, så vi fikk hvilt og snakket.

Selv om de berget seg gjennom krisen i 2006, er karikaturstriden et ukentlig tema i hjemmet, forklarer hun.

– Jeg bearbeider det ennå, og vi får profesjonell hjelp. Da Vebjørn var på «Farmen» og vi ikke kunne ha kontakt, trigget det vonde minner.

– Dere er konservativt kristne, men hadde dere kunnet skille dere om dere hadde villet?

– Ja, svarer Vebjørn, som presiserer at han ikke er noen moralist.

Han har sympati med dem som går gjennom skilsmisser.

– Hadde det skjedd oss, hadde det ikke vært fasaden jeg fryktet. Men det hadde vært livets største nederlag for meg personlig. One life, one wife. Elsker man hverandre, takler man påkjenningene. Vi lovet hverandre i gode og onde dager, og det vil alltid komme onde dager.

Catarina mener at åpenhet og evnen til å snakke sammen, er nøkkelen.

– Men jeg har respekt for at folk skilles. Noen ganger er det nødvendig.

HJEMME: Catarina og Vebjørn har funnet roen.

– Lever du fortsatt med frykt?

– Nei, det gjør jeg ikke, men jeg tenker på det av og til og følger litt ekstra med, svarer hun.

Catarina, som er rektor, var imidlertid litt urolig for ektemannens nye rolle som realitykjendis, og for hvordan han ville bli klippet på TV.

– Men han fremstår heldigvis som sitt sanne jeg, varm og omsorgsfull, og litt usikker av og til, sier hun smilende.

– Og så gråter han når han savner deg?

– Ja, det rører hjertet mitt, sier hun.

REISEGLADE: Vebjørn og Catarina Selbekk i Dubai for en tid siden.

– Catarina er min beste venn. Ungdomskjæresten som jeg fortsatt får være med. Hun betyr så innmari mye for meg. Det å leve sammen som vi gjør, er fantastisk. Vi beholder gnisten etter 33 år, sier Vebjørn.

– Hvordan klarer dere det?

– Det er viktig at man ikke tar hverandre for gitt, som en del av inventaret. Man må huske at det er kjæresten like mye nå som da man datet. Og så må man bygge felles interesser, svarer Vebjørn.

En av hobbyene deres er å samle land. De har som prosjekt å besøke flest mulig.

– Før pandemien rundet vi 101 land. Sølvbryllupsreisen gikk til Tsjernobyl. Til sommeren står Seychellene for tur, sier Catarina.

VENNER: Vebjørn Selbekk og Sophie Elise Isachsen på Bøensætre gård i Aremark.

Vebjørn tok også faktisk med seg familien til «Farmen»-gården etter innspillingen for å vise dem. Der havnet de midt i slakting. Med hjem hadde de halvparten av en av grisene han og Sophie Elise Isachsen (27) stelte med.

– Så nå ligger grisen i fryseren vår, gliser han.

VENNER: Vebjørn Selbekk og Niklas Baarli har ulikt syn på homofilt ekteskap, men knyttet bånd på gården.

Vebjørn er motstander av homofilt ekteskap, men på gården ble han god venn med Niklas Baarli (32), som er gift med Benjamin Silseth (30).

– Hva er ditt beste råd til andre som kanskje ikke er gode på å skille sak og person?

– Man må ikke være uvenner – man kan finne felles grunn å stå på. Det er gjerne mer som forener enn som skiller. Niklas er den morsomste jeg har møtt i hele mitt liv og en kjempeinteressant person. For meg ble dette vakkert.

GAMLE KJENTE: Shabana Rehman og Vebjørn Selbekk, her på «Farmen»-gården.

Vebjørn snakker også varm om Shabana Rehman (45), som han kjenner fra langt tilbake, og som backet ham i karikaturstriden.

– Når du går gjennom så røffe ting og noen tør å gjøre noe så politisk ukorrekt som å støtte det svinet som skjendet profeten, så glemmer du det aldri. Det var så få som hevet røsten til støtte. Jeg husker dem som ikke gjorde det også.