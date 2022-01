REALITY-TV: David Eriksen, hans kjæreste Hedvig Sophie Glestad, og Davids barn Andrea Zeline Eriksen og Lucas Zedine Eriksen.

Ny sesong med «Alle elsker David»

Det blir mer av realityserien om kjendismanager David Eriksen (54).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sesong to dukker opp på TV 2 Play og TV 2 Livsstil 28. februar.

– Det å takke ja til en ny sesong av «Alle elsker David» var veldig enkelt. Vi har hatt et veldig behagelig samarbeid med Salto og TV 2, som jeg føler har funnet en balanse mellom vårt private liv, og jobbhverdagen på godt og vondt, sier Eriksen i en pressemelding.

VGs anmelder ga serien terningkast 3 etter premieren i fjor vår. I snitt var 161.000 seere som fulgte «Alle elsker David».

TV 2 opplyser at TV-seerne i sesong to får et enda større innblikk i familiens kaotiske og hektiske liv, både privat- og i jobbsammenheng.

– Det har vært så gøy å gjøre en ny sesong, jeg visste litt mer hva jeg gikk til denne gangen. Siden sist har det for meg vært en endring i sivilstatus og bosituasjon, sier Eriksens datter, Andrea Zeline Eriksen (25).

Eriksens kjæreste, Hedvig Sophie Glestad (30), og Eriksens sønn, Lucas Zedine Eriksen (19), blir like sentrale denne gangen.

Eriksens management Eccentric People har i tillegg knyttet til seg flere kjendisprofiler siden sist, som også blir å se på skjermen. Blant dem som dukket opp i sesong én, var Tone Damli (33) og Iselin Guttormsen (34).

Da Eriksen snakket med VG om den da forestående realityserien på nyåret i fjor, sa han at han hadde vært lenge i tenkeboksen.

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv og mine før vi sa ja til dette. En serie som dette går tett innpå privatlivet, og spørsmålet blir da hvor mye er man villig til å være med på.