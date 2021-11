TREKLØVER: Agnete Husebye, Thomas Numme og Birk Ruud.

Tok en for laget – trakk seg fra «71 grader nord»

Agnete «Agnetesh» Huseby (25) forlot kampen om å bli Norges tøffeste kjendis frivillig – for så å gå rett til nytt ekstrem-TV.

Husebye, Thomas Numme (51) og Birk Ruud (21) startet torsdagens episode av «71 grader nord» med merkekonkurranse etter å ha tapt mot det andre laget. Det ble en kort affære.

– Hva skjer? spør Birk Ruud når Husebye plutselig spaserer bort fra øvelsen.

– Jeg gir meg, svarer Huseby.

Ruud prøver å overtale:

– Slutt, da, Agnethe. Kom igjen! Kan du ikke prøve en gang til, da? Du klarer det her.

Huseby gråter, men forsikrer at hun er fornøyd med at reisen slutter der.

– Jeg vil ikke at noen andre skal ryke i dag og at jeg ikke klarer å fullføre neste gang, sier hun med tårevåte øyne.

Til VG forklarer Husebye at hun hadde varslet produsentene på forhånd om at hun ville trekke seg.

– Men de ville helst ikke at jeg skulle si fra til de andre, men heller starte øvelsen som planlagt. Det var greit for meg.

TÅREVÅT: Agnete Husebye etter å ha trukket seg.

Følelsene tok likevel litt overhånd da Husebye så Ruuds og Nummes reaksjoner.

– Det kom jo som et sjokk på dem at jeg tok en for laget. Derfor ble det ekstra trist for meg også.

– Du ofret deg rett og slett for lagkompisene?

– Jeg var så glad i begge og unte dem å gå videre. Når en av oss tre måtte ryke, så ønsket jeg å gjøre det sånn. Jeg føler uansett at jeg gikk ut med hevet hode.

Huseby la stort press på seg selv hele veien.

– Det ligger dypt i meg at jeg er selvkritisk. Hver eneste etappe var en hard kamp. For meg var det kjipt de gangene jeg følte at jeg trakk laget ned, og andre enn meg endte med å ryke. Den følelsen var jeg litt lei av.

VENNER: Birk Ruud, Agnete Husebye og Thomas Numme ble sammensveiset.

YouTube-stjernen holdt det meste av usikkerheten inni seg. Mens Numme har bannet og ropt nærmest fra startstreken, fremstår Agnetesh behersket og lavmælt.

– Egentlig er jeg overrasket over hvor bra jeg taklet de ekstreme utfordringene, for jeg kjempet mot meg selv hele veien. I stedet for å ta det ut over de andre når jeg ble veldig sliten, klarte jeg å gå inn i mitt eget hode og motivere meg.

Husebye har bevist overfor seg selv at hun holder ut under sterkt press.

– Jeg vet nå at jeg kan utføre tunge ting. Det tar jeg med meg videre.

25-åringen beskriver samholdet mellom deltagerne som unikt.

– Det merker vi i særlig i ettertid. Vi har veldig behov for å være med hverandre, for det er liksom bare vi som skjønner hvordan det var. Alle gangene da vi satt foran leirbålet og bare pratet. Vi savnet ikke mobilen, for vi trengte liksom ikke resten av verden, sier Husebye og smiler.

NYTT STUNT: I «16 Weeks of Hell» skal Martin Johnsrud Sundby og Anette Skarpaas Ramm (bak f.v.) pushe Jørn Hoel, Agnete Huseby, Sendeep Singh, Trine Lise Olsen og Christer Falck.

Selv om Huseby trakk seg, betyr ikke det at hun ikke var klar for å testes ytterligere. I disse dager er hun i full gang med innspillingen av et annet realityprogram, «16 Weeks of Hell», på samme kanal.

– Det er absolutt ekstrem-TV, forteller hun.

Sammen med fem andre kjendiser skal Husebye gjennom et knallhardt regime for å komme i form. Dette blir altså den tredje TV-ildprøven for youtuberen på kort tid, for det er bare ett år siden hun deltok i «Skal vi danse» på TV 2.

NY LIVSSTIL: Agnete Husebye har lagt om kostholdet og trener hardt. Her på en selfie fra slutten av oktober.

Ferske bilder på Husebys Instagram viser at hun har gått ned i vekt siden innspillingsstarten på «helvetesprogrammet» i august.

– Mange synes det er vanskelig å snakke om kilo, men jeg synes det er gøy nå når livsstilsendringen gir resultater. Jeg jobber jo beinhardt. Det er morsomt å se meg i «71», for jeg ser jo selv at jeg ser helt annerledes ut nå.

Agnetesh er for tiden også å se i «Sofa» på TV 2, der kjendiser sitter og fråtser i TV-program.

– Det er ikke like krevende, sier hun og ler.

DANS: Agnete Huseby og Bjørn Wettre Holthe på parketten i fjor.

Realitykjendisen er glad for å få vist seg frem for flere enn bare ung-målgruppen hun hadde gjennom YouTube.

– Jeg får mange fine tilbakemeldinger om at jeg er et godt forbilde og at folk har sansen for meg. Det er hyggelig, for man vet jo aldri hvordan folk reagerer. Men jeg har prøvd å være den jeg er hele veien.

