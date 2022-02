BROR: Leiv Eriksson (Sam Corlett) skulle egentlig starte det neste Nirvana, men ble i stedet med på englandstokt.

TV-anmeldelse «Vikings: Valhalla»: Vikingkitch

Historielærerens mareritt og kostymeentusiastenes drøm. Velkommen til en alternativ vikingvirkelighet.

Av Tor Martin Bøe

«Vikings: Valhalla»

Amerikansk/irsk drama i åtte deler

Serieskaper: Jeb Stuart

Med: Sam Corlett, Frida Gustavsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson m.fl.

Premiere på Netflix 25. februar

Mange serier med sverd og skjold får oppfølger i år. «Vikings: Valhalla» er den eneste med virkelighetskontakt.

Til tider er det også alt den har.

Det er selvsagt mye som er riktig: Vikingene invaderte England. Kong Æthelred gjennomførte etnisk rensing av norrøne menn. Uppsala er et historisk sted. Harald Hardråde og Olav den Hellige var halvbrødre. Leiv Eriksson var i Norge, og hadde halvsøsteren Frøydis.

Samtlige var langt over middels gode båtfolk.

Resten av serien har omtrent samme historiske presisjonskompetanse som Vladimir Putin. Leiv Eriksson (Sam Corlett) er ikke en nysgjerrig sjømann, mer opptatt å vinne land enn å finne Vinland. Søsteren Frøydis (Frida Gustavsson) er en sterk kvinne med et markert hevnmotiv.

SØSTER: Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) synes yoga i vikingtiden blir litt ensomt.

Olav den Hellige (Jóhannes Haukur Jóhannessons) er en blodtørstig, sverdsvingende fjomp som har fått med seg evangeliets budskap om at alle som ikke tror på Jesus skal gå fortapt. Han har bare som ambisjon å bistå med fortapelsen selv. Broren Harald Hardråde (Leo Suter), som gjerne spør før han dreper synes Olav ikke er så veldig imponerende.

Akkurat dét er nok ganske korrekt.

Generelt skjer ting som aldri har skjedd. Satiren «Vikingane» er tidvis mer historisk riktig enn dette, for de som tror at familien kan lære noe av å binge vikingkitch.

For de som elsket «Vikings» er det likevel et velkomment gjensyn, selv om ånden som var over History Channels serie etterhvert er fullstendig fraværende her.

Handlingen foregår hundre år senere, i en brytningstid for vikinger. Omtrent da vikingenes tid er forbi, markert med slaget ved Stamford Bridge.

Glemmer man at de fleste personene har eksistert, at ingen av sagaene beskriver dette handlingsforløpet - og at det meste virker skrevet for å lage en slags «Game of Thrones» med langskip og religionskonflikter, faller det innenfor «grei underholdning med slapp dialog».

HALVBROREN: Harald Hardråde (Leo Suter), halvbroren til Olav den Hellige Haraldsson med et heldig kampbilde.

Det siste er itt rart, siden, serieskaper Jeb Stuart faktisk har rappkjeftede «er det en julefilm» «Die Hard» på CVen. Han har jo selvsagt ikke blitt yngre med årene, og i motsetning til «Vikings» allfader Michael Hirst har han dessverre ikke kokt opp alt alene.

«Vikings: Valhalla» innfører fullt skriverom, og komitébasert manus der briefen synes å være «Ta denne haug historiske personer som levde for så lenge siden at ingen husker noe uansett.»

Det har blitt noen imponerende gode koreograferte slag, noen passe overbevisende effekter, ganske ekle menneskeofringer og en langt over gjennomsnittlig skummel kristen hærfører som virkelig gjør alt for å få makten. Selvsagt under dekke av å få bukt med denne smittsomme åsatroen.

I dette omvendte religionskappløpet fungerer «Vikings: Valhalla» mye bedre enn man skulle tro.

Resten kan man heller spille «Assasins Creed: Valhalla» for å oppleve.