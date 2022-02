EKSTREM ROLLE: Jakob Fort avbildet ved gamle Deichman i Oslo.

Jakob spiller høyreekstrem: − Det blir mørkt

Du har sett ham i «Blank» og «Stjernestøv». Men nå spiller Jakob Fort (22) en radikalisert høyreekstremist i en historie han håper unge vil snakke om.

Privat er det mest ekstreme Jakob har drevet med å surfe. Og det har han nå sluttet med etter en hendelse på Hvaler for et års tid siden der han fikk brettet i ansiktet:

– Jeg skadet meg. Rev opp hele øyelokket, kunne ikke se noe og måtte sy igjen hele. Fastlegen sa at den legen som sydde hadde gjort en veldig god jobb. Jeg kunne fort fått varige mén. Og om jeg hadde fått brettet i hodet, kunne jeg besvimt og gud vet hva, forteller han da VG spør om ekstreme aktiviteter.

– Jeg var veldig heldig. Og har ikke surfet siden. Jeg er ferdig, jeg fikk skrekken.

Info Jakob Fort (22) * Fra Grünerløkka i Oslo * Gikk dramalinjen på Hartvig Nissen videregående * Bodde tidligere i kollektiv med andre skuespillere, bor nå med kjæresten på Fagerborg. * Ved siden av å være skuespiller skriver han manus, har jobbet på gjenbruksstasjon og som frivillig på Filtvet feriekoloni. * Spiller fotball for å koble av. Vis mer

Nå er han straks å se i Discovery-serien «Alt du elsker». Som tittelen antyder er det en kjærlighetshistorie, men det er også en fortelling om en ung mann, Jonas, som føler seg utenfor og radikaliseres gjennom høyreekstreme fora på nettet.

EKSTREM: F.v. Jakob Fort, Jim Swann, og Leif Arno Hofheinz i «Alt du elsker».

– Det blir mørkt, sier Fort og legger til:

– Men jeg synes det er en viktig historie, og jeg tror det er viktig at unge folk får se disse tingene og snakke om det. Får det inn. Så jeg håper folk vil se det og danne seg sin egen mening.

Mina Dale (19) har den kvinnelige hovedrollen i serien, som studenten som har vært barndomskjæreste med Jonas og faller på ny når de møtes igjen. Hun har tidligere spilt i vampyrserien «Nattens arvinger» på NRK. Men de to kjente ikke hverandre før innspilling.

PAR PÅ TV: Jakob Fort og Mina Dale i «Alt du elsker».

– Vi møttes første gang da vi castet til serien. Sommeren før innspilling hadde vi noen workshops, øvde litt og hang litt. Det var veldig nyttig. Du kommer jo på sett og er selvfølgelig litt stresset og nervøs og usikker. Men da var det veldig bra å ha Mina der, for hun har erfaring fra teater og TV-serie, og er rolig og kul. Hun hadde alltid godt humør, og det hjalp når jeg kan være litt mer lukket og nervøs. Det var beroligende for meg å ha henne der, roser Jakob.

Intime scener

Sammen har de flere intime scener, men de hadde ikke intimitetskoordinator på settet. Fort sier han støtter den funksjonen på innspilling, men at han personlig ikke har følt behov for det så langt.

NÆR: Jakob Fort og Mina Dale i en av kyssescenene i «Alt du elsker».

– For meg er det veldig viktig å ha 100 prosent tillit til regissøren, at det ikke er noe usikkerhet der og at jeg kan si ifra om alt mulig. Sånn hadde jeg det med Stian Kristiansen som har regi på serien, og alle folkene rundt. Og så har man et verneombud på settet. Han var også en kjempefin fyr som alltid stilte spørsmål om det var noe usikkerhet, selv da vi skulle bade midt på sommeren kom han bort og spurte om det var greit og om vi orket, forteller skuespilleren.

Ivaretas

Han understreker at det bare er regissør, fotograf og lydmann som er til stede når de spiller inn de intime scenene.

PREMIEREKLAR: Jakob Fort avbildet ved gamle Diechmanske i Oslo.

– Det er SÅ mange spørsmål om man er komfortabel. Og de kom ikke på dagen, de kom lenge før opptaksperioden. Vi fikk forklart «Det er dette som skal skje, det er sånn vi forestiller oss det – er det greit for dere?», da vi satt med bare regissøren. Så i dette tilfellet følte ikke jeg behov for det, sier han og skyter inn:

– Men jeg tror jeg hadde hatt behov for intimitetskoordinator om jeg kom inn første dag og skulle ha en sexscene og ikke kjente noen. Men det var veldig langt ut i produksjonen, og alt som kan legges til rette for at du skal være komfortabel, blir lagt til rette.

RADIKALISERT: Jonas (Jakob Fort) finner fellesskap på høyreekstreme nettfora.

– Hvorfor ville du ha denne rollen?

– Først og fremst er Jonas en veldig spennende karakter å spille med flere nyanser. Også er temaet veldig i tiden. Men det var klart det var litt skummelt å skulle gjøre det. Jeg har aldri gjort det før, noe som er så ... på kanten. Men det var den utfordringen som var spennende, sier 22-åringen.

Høyreekstrem

Sammen med manusforfatter og regissør tok Fort et aktivt valg om å ikke begrave seg i høyreekstrem research før innspilling.

HOVEDROLLE: Jakob Fort fotografert utenfor gamle Deichmanske i Oslo.

– Det handlet mer om å forsøke å forstå hvordan man får disse meningene, og hvordan man havner i det «hullet», forklarer han og fortsetter:

– Også er det en kjærlighetshistorie, så regissøren var gira på at vi skulle prøve å holde det lyst når vi filmet og ha fokus på kjærlighetshistorien. Så kom det mørke i andre rekke. Men jeg måtte så klart forstå hva replikkene innebærer, og det kunne være en utfordring iblant.

Serieskaper Marie Hafting har tidligere fortalt at hun snakket med PST, forskere, journalister og tidligere radikaliserte i forarbeidet. Fort er bevisst på at teamet er kontroversielt.

– Det er veldig betent, og folk kan bli provosert over det temaet, sier han.

POLITIKK: Jakob Fort som Jonas og Mina Dale som Sara i «Alt du elsker».

– Hva tenker du om at du nå blir ansiktet til en høyreekstremist?

– Jeg har tenkt at det er helt uproblematisk, for jeg tar jo så avstand fra alle meningene til Jonas. Og det er så fjernt å ha disse meningene. Men så er jeg ansiktet hans, og det er sikkert mange som blir provosert av meningene hans og hvordan han behandler folk rundt seg, sier Jakob og fortsetter:

– Det er absolutt noe jeg har tenkt litt på i det siste, at det kan være ubehagelig. Det er jo folk som kan slite med å skille fiksjon og virkelighet. Men det er man bare nødt til å gjøre. Jeg mener det er en viktig historie å fortelle, og noen må jo være med og fortelle den. Jeg er glad jeg fikk muligheten.

