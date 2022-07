UNG: Noah Schnapp på et «Stranger Things»-arrangement 27. mai i Los Angeles.

«Stranger Things»-stjernen bekrefter: − Will er homofil

Noah Schnapp (17) spiller Will i Netflix-suksessen «Stranger Things». Etter mye spekulasjon om Will, bekrefter Schnapp at rollefiguren er homofil og forelsket i kameraten Mike.

Publisert: Nå nettopp

NB: Saken inneholder spoilere om handlingen i «Stranger Things»!

Schnapp er den i «Stranger Things»-gjengen som er nærmest rollefiguren i alder. Han var bare ti år da han fikk rollen som Will Byers sommeren 2015.

Les også: Så gamle er «Stranger Things»-stjernene egentlig

Will har vært gjennom mye i de fire sesongene av «Stranger Things». Han har blant annet blitt bortført til Opp-ned-dimensjonen og vært besatt av Mind Flayer.

STRANGER THINGS. (L to R) Millie Bobby Brown as Eleven, Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Charlie Heaton as JonathanByers, and Eduardo Franco as Argyle

I sesong fire har det vært andre utfordringer. Will har følt seg alene mens flere av vennene rundt ham har fått seg kjærester. Han føler seg også som et tredje hjul på vognen når bestevennen Mike besøker kjæresten sin Eleven.

Vi har sett flere såre scener mellom Will og Mike der det fremstår som Will ser på Mike som noe mer enn en venn. Også broren Jonathan ser ut til å fange opp dette og forsikrer Will om at han elsker ham uansett.

BRØDRE: Noah Schnapp som Will og Charlie Heaton som storebroren Jonathan i sesong 4. Denne scenen sier Schnapp ble skrevet etter at de hadde spilt inn scenen i van-en.

Nylig var Schnapp i en «beef» med Doja Cat via sosiale medier, og han snakket også med Variety om Wills legning.

– Hundre prosent sikkert

Tidligere har Schnapp sagt at hvordan Will identifiserer seg er opp til seerne å tolke. Nå sier han:

– Nå er det hundre prosent sikkert at han er homofil og elsker Mike.

Skuespilleren utdyper:

– Det er ganske opplagt denne sesongen at Will har følelser for Mike. De har med vilje dratt det ut over de siste sesongene. I sesong fire handlet det for meg bare om å spille en figur som elsker sin beste venn, men som sliter med hvorvidt han vil bli akseptert eller ikke, og som føler seg «feil» og som han ikke hører til.

Det er spesielt én scene der Will og Mike sitter bak i en van og snakker om følelser. Seerne opplever at Will snakker om seg selv, mens Mike oppfatter at han snakker om Eleven.

SÅRT: Noah Schnapp som Will Byers og Finn Wolfhard som Mike Wheeler i «Stranger Things» sesong 4.

– Jeg husker at da vi spilte inn den scenen, gråt jeg, og vi holdt på hele dagen. Da vi så den på skjermen, var det mer diskré.

– Den dagen var det mye moro. Jeg elsket å leke med Will. Denne scenen var veldig viktig for ham, fordi det virkelig sementerte sannheten: At han elsker sin beste venn, og ikke vet hvordan han kan fortelle ham det, sier Schnapp til Variety.

Scenen har også blitt et meme på sosiale medier.

– Jeg har sett det bildet over alt, bekrefter skuespilleren.

Se flere bilder fra sesong 4 her: