HAN ER EN GATEGUTT: Lukas Langmyr Mabin i «Kristiania magiske tivolitheater».

TV-anmeldelse «Kristiania magiske tivolitheater»: Charles Dickens i Pipervika

Mye atmosfære og varmt samhold i NRKs julekalender.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Kristiania magiske tivolitheater»

Norsk julekalenderserie i 24 deler

Premiere på NRK onsdag 1. desember

Serieskaper: Atle Knudsen

Manus: Kjetil Indregard, Mads Løken, Morten Grøtnes, Heidi Linde

Regi: Tonje Voreland og Atle Knudsen

Med: Lukas Langmyr Mabin, Mehetabel Natnael Hailu, Peter Andreas Hjellnes Moseng, Adam Mamadou Bizokunda, Elma Kolbeinsen, Vegard Strand Eide, Andréa Othilie H. Wilhelmsen-Grøtnes, Ingvild Holthe Bygdnes, Lena Kristin Ellingsen, John Emil Jørgensrud, Mari Røise Frøyland, Selome Emnetu, Numa Norderhaug, Silya Nymoen, Sigrid Husjord m.fl.

Årets NRK-julekalender er Charles Dickens for småfolk. En god, gammeldags «moralsk fabel» tilrettelagt for et ungt publikum. I så måte føles «Kristiania magiske tivolitheater» som et aldri så lite brudd med de overnaturlige elementene som har preget rikskringkastingens julekalendre i senere år:

Eventyret starter ikke på den andre siden av en magisk portal i denne serien. Det befinner seg midt i byen av asfalt og stein.

EVENTYRLAND: Silya Nymoen i «Kristiania magiske tivolitheater».

Før området ble sanert og Rådhuset bygd, var Pipervika (i dag bare Vika) en belastet, fattig bydel i hovedstaden.

Det er i dette tøffe miljøet, en gang rundt starten på 1900-tallet, at vi treffer 10 år gamle Luka (Langmyr Mabin) og faren hans Hugo (Jørgensrud). Lukas mor gikk bort for fire år siden. Pappa jobber hele dagen. Hverdagen blir ikke lettere av at gateguttene i Vikapakket kaller Luka for «krykkefar», og tvinger ham til å stjele for dem.

Livet i Pipervika har sine lyspunkter, bevares. Snille «nabokjerringer» som alltid er ute og henger opp vask. Den syngende jentungen som selger fyrstikker på gatehjørnet, Tikken (Røise Frøyland). Det beste med bydelen er imidlertid Kristiania magiske tivolitheater: Et eventyrland der voksne og barn jobber side om side, og det alltid er varm middag på bordet. Hugo vil ikke at guttungen skal henge der. Men han gjør det likevel.

MYNDIG JENTE: Mehetabel Natnael Hailu i «Kristiania magiske tivolitheater».

Luka blir god venn med alle barna som bor der. Brødrene Gorgon (Mamadou Bizokunda) og Knotten (Hjellnes Moseng) er spilloppmakerne. Constance (Kolbeinsen) synes Luka er sååå søt, og kaprer ham som kjæreste. Den lille kjeruben Werther (Strand Eide) er morsom, men engstelig.

Den noe eldre Gabrielle (Natnael Hailu) er den mest myndige i gjengen. Men sjalu på Constance, som har «sikret» seg Luka, og nervøs for utslettet som har dukket opp på armen hennes. Det ligner «skjellene» som moren Ariam (Emnetu) har i ansiktet, og som har gitt henne tilnavnet «øglekvinnen».

Akkurat idet Luka er blitt husvarm, havner den sammensveisede teatergruppen i skikkelig trøbbel. Den velstående familien Butenschøn, som eier bygget, vil selge eiendommen. Kristiania magiske tivolitheater står i fare for å bli kastet ut på selveste julaften.

GODT VANTE DAMER: Andréa Othilie Helén Wilhelmsen-Grøtnes, Lena Kristin Ellingse og Ingvild Holthe Bygdnes (fra venstre) i «Kristiania magiske tivolitheater».

De økonomiske vanskene som har rammet Butenschøn-klanen skyldes langt på vei mor Erle (Ellingsen) og datter Lobelias (Wilhelmsen-Grøtnes) høye forbruk. Erle har dyre vaner – og skitne knep i ermet. Først prøver hun å få teateret stengt på grunn av dårlige hygieniske forhold. Når det ikke fungerer, klekker hun ut en enda mer diabolsk plan.

Ellingsen legger mye infam glede i det som på papiret er en ganske flat «ond stemor»-skurkerolle. Au, så giftig hun er mot tjenerskapet. Ai, så flink hun er til å tvinne ektemannen og vennene sine rundt lillefingeren.

Langmyr Mabin fungerer flott i rollen som den både optimistiske, snille og sårbare Luka. Natnael Hailu er knallgod som den mer sammensatte Gabrielle. Husjord, som teatersjefen Johanne, og Norderhaug, som den glade kokken Faber, skiller seg ut blant de voksne, om ikke annet så fordi de har de mest markante rollene. Virvaret av forskjellige dialekter føles som en styrke.

TEATERMAMMA: Sigrid Husjord i «Kristiania magiske tivolitheater».

Kristiania-eksteriørene er i hovedsak spilt inn i Gamlebyen i Fredrikstad, og gatene og smugene heltene våre må ferdes i, er fuktige og mørke, men på en pittoresk og ikke alt for truende måte. Kostymer og scenografi ser påkostet ut, som det sømmer seg en serie med et budsjett på 82 millioner kroner. De rike familiene har både automobil i garasjen og karusell på gårdsplassen.

«Kristiania magiske tivolitheater» bruker noen episoder på å komme skikkelig i gang, og slår en ikke som veldig nyansert til å begynne med (de snille er snille, de slemme er veldig slemme). Men når den først setter seg, setter den seg godt og overrumplende dypt, og blir kompleks på en måte som også voksne seere vil like. Erles sørgmodige søster Tora (Holthe Bygdnes) kan komme til å knuse hjerter i alle aldre.

VG har kun fått se halvparten av de 24 episodene. Men det skulle ikke forundre oss om godheten seirer, og at alle lærer seg en verdifull og sikkert veldig julete lekse til slutt. Vi lurer dessuten fælt på hvilken rolle fyrstikk-piken Tikken kommer til å spille når det drar seg til.

Anmelderen har sett 12 av 24 episoder