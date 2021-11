UFARLIG: Det er ikke farlig å fråtse serier, mener psykolog. Illustrasjonsbilde: Adrian Swancar, Unsplash.

Dette kjennetegner unge som liker å «binge» serier

Fire personlighetstrekk skiller seg ut hos de unge som liker å «binge» serier.

VG har snakket med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren, som forteller at det er flere personlighetstrekk som kjennetegner de som foretrekker å «binge watche» serier – altså se mange episoder av en serie på rad.

– Det er jo to grunner til å se mye på serier. Det ene er å unngå ubehag, og det andre er å oppnå glede. Det gjelder i grunn de fleste ting vi gjør, sier han.

– Før du forteller hva som kjennetegner de som «binger» - er det skadelig å gjøre det?

– Nei. Det er ikke noe mer skadelig enn å gjøre for mye av noe annet. Det er ikke verre enn å lese for mange bøker, for eksempel. Og det er bedre enn å ruse seg, sier han.

1. Dårlig impulskontroll

Det første personlighetstrekket psykologen trekker frem er at man ofte har dårligere impulskontroll når man er ung.

– De klarer ikke å si «nei» til seg selv når neste episode kommer opp som forslag, sier Lindgren.

Han trekker frem «de som ikke klarer å la være» som et eksempel.

– Denne egenskapen blir bedre med alderen. Unge er inne i en periode i livet hvor impulskontrollen er mest merkbar, fordi man er gammel nok til å ikke bli styrt av foreldrene sine, men samtidig gjør dumme ting fordi man ikke klarer å regulere seg selv.

Impulskontrollen og evnen til å planlegge blir bedre med årene, sier psykologen.

2. Ekstrovert + kjedsomhet

Lindgren forteller at ekstroverte som kjeder seg også er blant de som liker å «binge watche» serier.

– Ekstroverte har en tendens til å kjede seg, og hvis man ikke har noe annet å gjøre, så er TV-serier et alternativ. Noen av dem kan derfor ha større sjans for å like å «binge». Spesielt hvis du er ekstrovert med litt dårlig fantasi, sier psykologen.

FLUKT: Unge som opplever vonde ting kan flykte til TV-en. Illustrasjonsbilde: Mollie Sivaram, Unsplash.

3. Flukt fra en dårlig periode

Han legger til at tror unge kan «binge» en periode, for eksempel på grunn av kjærlighetssorg.

– På samme måte som med andre ting man blir avhengig av, så handler det om for mange kjipe følelser man prøver å slippe unna, sier han.

Lindgren tror det blir en måte å holde følelsene unna på.

– Kombinasjonen av tilgjengelig streaming og det å ha det kjipt samarbeider om å gjøre deg avhengig, tror han.

Han mener unge kan se på det som en flukt.

– Hvis du bruker «binging» som flukt en gang iblant er det jo greit, men hvis det blir hele tiden bør man kanskje la være å flykte.

Lindgren mener det kan være lurt å snakke med noen om det hvis man tror man er avhengig.

– Hvis man er avhengig av å «binge» serier har man sannsynligvis mye mer å snakke om også.

4. Nevrotisk

Det siste personlighetstrekket psykologen trekker frem er det å være nevrotisk.

– Å bare måtte se en episode til er typisk for mennesker som er nevrotiske, sier Lindgren.

Han begrunner det med at de har høyere risiko for å gjøre ting som ikke er så bra for dem.

– Det er folk som har høy tilbøyelighet for å uroe eller bekymre seg for ting, sier han.

Lindgren presiserer at han snakker om friske folk uten diagnoser.

ENDRES: Behovet for å «binge» går som regel over når man blir eldre. Illustrasjonsbilde: Aleksandra Sapozhnikova, Unsplash.

Ingen grunn til å være bekymret

Lindgren forteller at voksne «binger» mindre fordi tiden ikke strekker til.

– I en ubekymret tid i ungdomsårene har man ikke så mange forpliktelser, så man har jo tid til å se på TV. Du kan sammenligne det med alkoholforbruk: De fleste drikker mye i starten av studietiden, men de fleste slutter med det når de får forpliktelser.

Han legger til at foreldre heller ikke bør bekymre seg dersom de har ungdom eller unge voksne hjemme som ser mye på serier.

– På 50-tallet var det tegneserier. Man finner alltid på et eller annet som moralistene kan bekymre seg over.

Psykologen legger til at dersom serietitting går utover ting som man vanligvis synes er interessant, blir det et problem man bør ta tak i.

– For eksempel hvis man mister gnist, initiativ, og ikke gjør noe annet. Det kan være et symptom hvis det går utover personlig hygiene og sosialt liv, sier han.

– Men ellers er det stor sannsynlighet for at det går over, legger han til.