VENNER FOR STUDENTLIVET: Tiago Fernandes Thomaz Gjesdal, Anna Filippa Hjarne og Hannah Konjo (fra venstre) i «Venner fra før».

TV-anmeldelse «Venner fra før»: Smått

«Bondestudentar» fra Gjøvik inntar hovedstaden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Venner fra før»

Norsk humordrama i 15 deler

Premiere på NRK torsdag 9. juni

Serieskapere: Marte Sunde Härter og Melike Leblebicioğlu Kaveh

Konseptuerende regi: Eirik Langmark

Med: Tiago Fernandes Thomaz Gjesdal, Hannah Konjo, Anna Filippa Hjarne, David Kløve Kjernlie

Noen som husker «Lekestue» (2002)? Ikke?

Vel, serien var et imponerende skue. En serie, en norsk serie, som hadde forstått noe av sin tid, og hvordan unge mennesker levde i den. Sånt var ikke dagligdags for 20 år siden.

Det er godt mulig – ja, sannsynlig – at den ikke har holdt seg så godt. Poenget: Om slike TV-serier var mangelvare i 2002, har vi sett ganske mange av dem i 2022. Et fremskritt. Men det er også blitt vanskeligere å tilfredsstille oss, spesielt etter «Skam».

Utgangspunktet her er det samme som i «Lekestue»: Fire studenter som bor sammen. I dette tilfellet to jenter og to gutter, som har kjent hverandre en stund allerede. Alle fire er fra Gjøvik. Ikke at du ville tippet det på dialektene.

UMAKE PAR: Tiago Fernandes Thomaz Gjesdal og Hannah Konjo i «Venner fra før».

Rafael (Tiago Fernandes Thomaz Gjesdal) er en 50-åring i en 20-årings kropp. Ansvarsbevisst, veslevoksen, dypt og inderlig streit. Overbærende overfor den langt kulere kjæresten sin.

Hun heter Saga (Hannah Konjo). Saga tar ugjerne imot hjelp og velmente råd, og er selvstendig på grensen til det innesluttede. Hvordan disse to ble kjærester? Aner ikke. Men det kan umulig vare?

Emma (Anna Filippa Hjarne) er spontan, stolt ustrukturert og den av de fire som sier og gjør mest lættis ting. En outlier i «generasjon flink»(som Rafael kunne vært åndelig leder for).

Frikk (David Kløve Kjernlie) er odelsgutt, en distré sådan. Han har veldig lyst på kjæreste, og baler mye med kjønnsroller og andre spørsmål i tiden.

UNG OG DISTRÉ: David Kløve Kjernli og Anna Fillipa Hjarne i «Venner fra før».

Klassiske, slitesterke typer, med andre ord, som alle blir godt ivaretatt av sine respektive skuespillere. Når man ender opp med å ikke le så fælt mye av «Venner fra før», skyldes det ikke karakterene. Snarere at dette er en situasjonskomedie uten de helt store situasjonene.

Det handler om bunkring av majones i klesskapet. Om å gå på en buss som går i feil retning. Om strømregninger og «Squid Game» (ganske oppdatert, med andre ord). Om å søke jobb. Om å få en valp i huset når man er allergisk.

Noen av dilemmaene våre helter havner i, blåser over før man som seer har rukket å reflektere ved dem. Flere av pønsjene er så unnselige at man ikke oppfatter dem som pønsjer. Så er øyeblikket over.

Selve kollektivet er mistenkelig fint. Det dreier seg, så vidt jeg kan forstå, om et helt hus, og det i den fasjonable Ullevål Hageby-trakten. De fire går på pub i Torshov-området, og det er innklippsbilder fra Majorstua-krysset. Utover det har ikke «Venner fra før» så mye geografisk spesifikt preg.

AH, TIGERSTAD!: Anna Fillipa Hjarne i «Venner fra før».

Gjesteskuespillere stikker innom serien, men synes å kreke seg raskt ut igjen: Martin Beyer-Olsen har det forbigående moro som slesk nabo. Mathilde Thomine Storm fra «Rådebank» dukker opp i episode fem. Skupet er utvilsomt Girl In Red, også kjent som Marie Ulven Ringheim. Hun får æren av å bli sølt øl på i pilot-episoden.

Inntrykket er en smule blodløst, ganske smått. Men ikke ukoselig, og med et forbedringspotensial det er grunn til å tro at kan bli innfridd. Det er et ubetinget gode at unge talenter får anledning til å begynne et sted. Og det var gledelig å se så mange kvinnenavn på rulleteksten.

Anmelderen har sett fem av 15 episoder