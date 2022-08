Disse artistene er med i neste sesong av «Hver gang vi møtes»

Ingebjørg Bratland (32) var allerede godt etablert i det norske folkemusikkmiljøet da hun debuterte som mer «mainstream»-artist på Odd Nordstogas «Heimafrå» i 2013. Radiolyttere kan ikke ha unngått å høre hennes skjøre versjon av Bob Dylans «To Make You Feel My Love», «Fordi eg elskar deg» - de siste årene.

Freddy Kalas (32), eller Fredrik Auke som han egentlig heter, har skapt seg et navn via joviale og glade allsanglåter som «Pinne for landet», «Jovial» og julesangen «Hey Hoe» og kommer garantert til å skape gode vibber blant gjengen i «Hver gang vi møtes». Auke er for øvrig storebror til Simen Auke som utgjør den ene halvdelen av duoen Broiler.