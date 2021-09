TOK TILBAKE KONTROLLEN: Det tok henne flere tiår, men nå opplever Monica Lewinsky (48) å ha gjenvunnet friheten.

Monica Lewinsky: − Jeg dater, men er ikke gift ennå

I årevis smøg Monica Lewinsky (48) seg rundt i skyggen av sin egen historie. Nå er hun produsent for en TV-serie om Clinton-skandalen og har tatt privatlivet tilbake.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Hvis noen har opptjent retten til å holde kjærlighetslivet privat, er det meg, sier Lewinsky i et intervju med People Magazine.

I årevis ble Monica Lewinskys offentlige liv definert av en av de største utroskapshistoriene i amerikansk historie.

Nå hevder den 48-årige aktivisten, talskvinnen og TV-produsenten at hun har kjempet hardt for å vinne tilbake eierskapet til sin egen historie – og sitt eget privatliv.

– Forhold er verdifulle for meg, selv om en eller to av mennene jeg har vært sammen med viste seg å være idioter. Men jeg har lært mye.

Dater igjen

Lewinsky røper at hun er åpen for å finne kjærligheten:

– Jeg dater, men jeg er ikke gift ennå. Jeg vet ikke om det vil skje eller ikke, men jeg er mer okay med det enn jeg pleide å være, sier hun i intervjuet.

Tidligere president Bill Clintons forhold til Lewinsky da hun var trainee i Det det hvite hus er atter samtaletema etter premieren på «Impeachment: American Crime Story». Tv-serien tar for seg riksrettssaken mot Clinton, og Lewinsky bidrar på produsentsiden.

Hun skal selv ha insistert på å ha med en trusescene, der hun angivelig skal ha ha vist daværende president Bill Clinton en flik av trusen sin.

BURSDAGSHILSEN: Dette signerte bildet viser daværende president Bill Clinton sammen med Monica Lewinsky i Det ovale kontor i Det hvite hus.

Det er nå 23 år siden den gang 49-årige Clintons affære med 24-årige Lewinsky tok henne fra en anonym ung kvinne til et av paparazzifotografenes favorittobjekt.

Clinton-Lewinsky-skandalen så opprinnelig dagens lys etter at Lewinsky hadde betrodd seg til kollega og venn Linda Tripp, som i hemmelighet tok opp samtalene og overleverte dem til spesialetterforskeren Kenneth Starr – som etterforsket presidenten.

Halve livet som offentlig person

Bill Clinton ble deretter stilt for riksrett av Representantenes hus. Senatet frifant ham imidlertid, og Tripp fikk immunitet. Lewinsky ble på sin side gjenstand for folks avsky.

Den bedratte presidentfruen Hilary Clinton, måtte ta det hun har omtalt som sitt vanskeligste valg. Hun ble senere selv presidentkandiat og utenriksminister i Barack Obamas regjering.

– De mest krevende beslutningene jeg har tatt i livet var å fortsette å være gift med Bill, og stille til senatorvalg for New York, har Hilary Clinton uttalt.

«I DID NOT HAVE SEXUAL RELATIONS WITH THAT WOMAN»: Bill Clinton fotografert i 1999 mens han pauser et øyeblikk under en pressekonferanse om relasjonen til Monica Levinsky.

– Jeg fylte 48 år forrige måned, og det var helt bisart å innse at jeg nå har vært en offentlig person halve livet, sier Lewinsky til People Magazine.

– Livet mitt ble definert av skandalen i lang tid og blir det ennå på noen måter. Men jeg opplever at det avtar.

I en tiårsperiode på 2000-tallet forsvant Lewinsky fra rampelyset. Hun tok en mastergrad i psykologi på London School of Economics og unngikk offentligheten. Etter som årene gikk begynte hun gradvis å ta grep om sin egen historie gjennom å engasjere seg i anti-mobbing-arbeid.

HVIS BLIKK KUNNE DREPE: Daværende førstedame Hilary Clinton betrakter sin mann takke partifeller som stemte mot at han skulle stilles for riksrett. – De mest krevende beslutningene jeg har tatt i livet var å fortsette å være gift med Bill, og stille til senatorvalg for New York, har hun uttalt.

Mentale sår

Selv sier Lewinsky at hun fremdeles kan spille et «mentalt bånd» i hodet med høydepunktene fra de mest traumatiske erfaringene under Clinton-skandalen. Hun fikk kallenavn av komikere, mens avistegnere gjorde narr av vekten hennes.

– Jeg hadde allerede selvtillitsproblemer. Å være den som ble latterliggjort hjalp ikke akkurat på situasjonen. Terapi hjelper, forteller hun og tilføyer:

– Jeg spøkte forleden med at «Jeg har ikke et glam team, jeg har et mental helse team.».

En liten gruppe venner og familien hjalp var til stor hjelp.

–Latter og venner får deg gjennom hendelsen. Min kontakt med venner og familie er det viktigste for meg. Folk som kan få meg til å le er gull.

Drømmer om å bli en fotnote

Det inkluderer moren Marcia Lewis Straus, som Lewinsky sier er den som hjalp henne mest etter Clinton-affæren.

– Hennes evne til å si: «Det vil bli bedre. Du kommer til å kunne gå utendørs en dag uten å ha på deg hatt. Du kommer til å kunne gå nedover gaten en dag» – og hun fikk rett, sier Lewinsky.

I tillegg til å være produsent for «Impeachmet», har Lewinsky produsert HBO Max-dokumentaren «15 minutes of Shame».

– Du vet aldri hvordan historien vil oppfatte deg. Jeg håper jeg blir en mindre og mindre fotnote som blir kjent for det jeg skaper heller enn skandalen.

Drivkraften hennes nå er et ønske om å endre diskursen:

– Det høyere målet er å føre samtalen fremover. Få til et kollektivt skifte rundt den typen skyld som ble plassert på en ung person. Hvis deler av min fotnote blir at jeg er den siste unge personen som har en presidentskandale hvilende på skuldrene mine, er det ok. Da føler jeg at jeg har oppnådd noe.

