Royane Harkati er ikke med i «Skal vi danse» bare for å delta. Det er viktig for henne å nå lengst mulig. – For meg er det «go hard or go home», sier hun.

Royane danser for sønnene sine: − De har reddet livet mitt

Royane Harkati var 17 år da hun ble gravid med den eldste sønnen. Hun beskriver det som en oppvekker.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Lørdagens tema i «Skal vi danse» er «Øyeblikket» – og gjennom dansen skal deltagerne fortelle historier som har vært avgjørende for retningen livet deres har tatt.

For Royane var ikke det et vanskelig valg.

– Da jeg ble gravid som 17 åring måtte jeg ta et valg og det reddet på mange måter livet mitt, sier hun til VG.

REDDET LIVET MITT: – Da jeg ble gravid som 17 åring måtte jeg ta et valg og det det reddet på mange måter livet mitt, sier Royane Harkati. Her med sønnene Elias (10) og Jacob (6)

Hun er født og delvis oppvokst i Marokko hvor hun bodde sammen med bestemoren. Ni år gammel flyttet hun til Norge og til Mjøndalen.

– Jeg hadde en kaotisk og utfordrende oppvekst med mye flytting hele tiden. Da jeg ble gravid langt tidligere enn planlagt, måtte jeg ta tak i meg selv, tenke fremover. Det var en oppvekker for meg. Hva slags mamma kunne jeg bli? Jeg måtte sørge for trygge rammer, stabilitet og kjærlighet, forteller Royane.

I dag er hun 28 år og alenemamma til to gutter på seks og ti år. Mange vil huske henne fra årets Melodi Grand Prix hvor hun deltok med sangen «Circus», uten at hun nådde helt til topps.

«Royane stikker seg ut med visuelt særpreg og lekenhet», skrev VGs anmelder den gang og ga henne terningkast fire for innsatsen.

Men nå er det «Skal vi danse» som gjelder for Royane.

Den første deltageren som måtte forlate parketten denne høsten var influencer og sexolog Iselin Guttormsen, som brakk ankelen. Dermed var det ingen som ble slått ut av konkurransen i det andre programmet.

Uken etter derimot måtte Elin Ørjasæter takke for seg, mens forrige lørdag var det en gråtkvalt Joakim Kleven som gikk ut.

Royane forteller at hun syns det har blitt lettere og lettere for hver gang, men at hun syns lørdagens dans blir utfordrende.

– Det er vanskelig å vise frem de mest sårbare følelsene mine. Jeg synes det er skummelt. Jeg skal alltid vise at jeg er så sterk og ikke så flink til å vise de mest sårbare følelsene mine. I slike sammenhenger er jeg avhengig av å være trygg på folk rundt. Men denne gangen er det jo hele Norge som er «rundt meg». Så nå må jeg bare blokke ut alle.

Royane skulle gjerne hatt de to gutta sine i salen akkurat denne lørdagen.

– Men det lot seg dessverre ikke gjøre. Jeg har fortalt dem at denne lørdagen danser jeg for dem. Tror nok ikke de vet helt hva de skal forvente. Men de har loivet å heie på meg og ikke på Dennis som de egentlig er veldig stor fan av fra før, sier Royane.

Hun sier hun slett ikke er med i «Skal vi danse» bare for å delta. Det er viktig for henne å nå lengst mulig.

– Jeg går «all in» i alt det jeg gjør. For meg er det «go hard or go home». For meg er det viktig at folk kjenner meg. Ikke bare gjennom musikken. I «Skal vi danse» får jeg gå litt mer i dybden. Det er en fin måte å vise meg frem på, slik at folk kan bli bedre kjent med meg. Jeg håper også at da er det lettere å forstå hvor jeg kommer fra, sier hun.