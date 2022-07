ÅPNER OPP: Jamie Campbell Bower.

«Stranger Things»-stjernen Jamie Campbell Bower forteller om rusavhengighet

33-åringen skriver at han måtte legges inn.

Den britiske skuespilleren har en svært sentral rolle – NB! spoiler i link – i den fjerde og foreløpig siste sesongen av «Stranger Things», og høster mye ros for denne.

Nå har han postet meldinger på Twitter hvor han forteller om tidligere trøbbel med rus.

Der skriver han at han var «aktivt» rusavhengig fra starten av 2010.

– Jeg skadet meg selv og de rundt meg som jeg elsket høyest. Det ble så ille at jeg etter hvert endte på sykehus for psykisk helse, melder skuespilleren.

Han spesifiserer ikke hvilke rusmidler han slet med, men omtaler seg selv som «ren og edru» siden tidlig 2015.

– Mange tabber

I perioden mellom tidspunktene han refererer til, spilte Jamie Campbell Bower blant annet i storfilmen «Skyggejegerne: Demonenes by», regissert av norske Harald Zwart.

Filmen kom ut høsten 2013, og filmstjernen tok da en tur til Norge for å promotere den.

Han var til stede under festpremieren i Zwarts hjemby Fredrikstad.

NORGESBESØK: Jamie Campbell Bower med skuespillerkollega Lily Collins og regissør Harald Zwart i august 2013.

– Jeg har gjort mange tabber i livet. Men hver dag er en ny mulighet til å begynne på nytt, skriver han på Twitter nå.

Skuespilleren henvender seg spesifikt til andre som måtte slite med lignende problemer som de han selv har hatt.

– Jeg lover at det finnes en løsning. Jeg er så takknemlig for å være der jeg er nå, så takknemlig for å være edru, så takknemlig for å være. Husk, vi er alle i utvikling.

– Skyld, skam, frykt, tristhet

Også før «Stranger Things»-suksessen har Jamie Campbell Bower lettet på sløret om rusavhengighet.

Til britiske i-D fortalte han i 2019 at han var i rehabilitering.

Anledningen var promotering av rockbandet han var vokalist i fra 2015 til 2020, Counterfeit.

GLAD NÅ: Jamie Campbell Bower, her avbildet i juni.

I artikkelen refereres det til sangen «It Gets Better», som innledes slik:

«The places I've been to, the voices I've heard

Mistakes I've lived through, the lessons I've learnt

Cause we're all getting older and some of us dumb

And at 29 I think I've figured it out»

I i-D-intervjuet fortalte han at noe av det første han ble fortalt i rehabilitering var at man måtte være «superærlig» om hvilke følelser man kjenner på.

– Skyld, skam, frykt, tristhet, hva enn det er. Det viktigste og det vanskeligste å gjøre er å uttrykke nøyaktig hva du føler.