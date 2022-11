SAMME? Kan det være Jo Nesbø som gjemmer seg inni Ulven?

Jo Nesbø om «Maskorama»: − Deilig rykte

Etter «Maskorama»-sendingen lørdag sto det på Wikipedia at Jo Nesbø (62) var Ulven i TV-konkurransen.

Den aktuelle setningen ble imidlertid fjernet fra nettsiden etter kort tid.

Wikipedia, som er et nettbasert leksikon, kan oppdateres av alle som vil, så det er uvisst hvor opplysningen stammet fra.

Selv nekter forfatteren og Di Derre-vokalisten for at han er med i NRK-programmet.

– Man burde vel ikke dementere et så deilig rykte, men, nei, jeg er nok ikke med i «Maskorama», skriver Nesbø i en SMS til VG søndag formiddag.

Han koster på seg litt ironisk humor:

– Hadde det ikke vært for at vedkommende har valgt ulv, ville jeg jo mistenkt Trygve Slagsvold Vedum, sier Nesbø – om finansministeren (43), som allerede har vært med i «Maskorama», som Fugleskremselet i sesong én.

SLETTET: Sånn så det ut på Wikipedia før setningen ble fjernet.

På spørsmål om han ser på «Maskorama», svarer Nesbø:

– Har ikke gjort det til nå. Burde jeg, synes du?

Mye kan stemme

VG oppsummerer hintene for hver sending. Mange hint til nå kan passe på «Harry Hole»-forfatteren. Blant annet hevdes det om Ulven at han holder til i skogen, er litt eplekjekk og gir inntrykk av å ha hatt mange ulike karrierer.

Man har sett Ulven bruke skrivemaskin, og det hintes om mysterier.

Ulven snakker for øvrig en dialekt som skal forestille en form for nordnorsk, men som ikke overbeviser.

I Maskorama-profeten figurerer Nesbø i skrivende stund på en tredjeplass i gjettingen – med fem prosent mot artist Daniel Kvammen (34), som 60 prosent mener er Ulven.

TV-programleder Thomas Numme (52) ligger som nummer to, med ni prosent.

Lenge trodde VGs lesere at tidligere langrennsløper Øystein «pølsen» Pettersen (39) var Ulven, noe han selv har nektet bestemt på.

Nå tror flertallet i Maskorama-profeten at Pettersen skjuler seg inni Rabagasten.

At deltagere nekter for å være med, trenger ikke bety at de snakker sant. Lørdag var det Huldra som måtte kaste masken, og det viste seg at artist Alexandra Joner (32) skjulte seg bak kostymet.

Dette hadde mange gjettet på, men Joner selv nektet i tiden før sendingen:

Det er kun menn igjen i finalen, som finner sted førstkommende lørdag, Ulven, Rabagasten og Zombien. Hvem tror DU de er?

