FINALEUKE: Kun tre av seks gikk videre til semifinalen.

Ute av «Farmen kjendis»: − Jeg angrer

Tre er videre til semifinalen, mens tre måtte pakke sakene og reise.

Alexander Sæterstøl (27), Ingrid Vik Lysne (31) og Christopher Mørch Husby (33) ble slått nær målstreken i onsdagens episode, rett før semifinalen.

Bredt glis til tross – i dag skulle Aleksander ønske at det ikke endte som det gjorde.

– For å være ærlig, der og da var jeg veldig klar for å dra hjem. De siste to ukene gikk jeg rundt og var veldig lei. Drittlei, faktisk. Og sikkert sur også, sier han til VG.

– Men nå angrer jeg. Jeg angrer på at jeg ikke gjorde mer innsats i gårdskonkurransene. I dag skulle jeg ønske at jeg hadde prøvd mer og «gutset» hardere, sier han om onsdagens tre tester.

UTE: F.v.: Christopher Mørch Husby, Ingrid Vik Lysne og Aleksander Sæterstøl.

Alex, som han kalles, håpet før innspillingen at han skulle «bli mer mann». Realitykjendisen ville utfordre seg selv fysisk og ikke «bare være den som står ved siden av og holder kaffekoppen mens andre jobber».

Det mener 27-åringen at han har oppnådd.

– Jeg føler meg mer barsk etter dette. Aldri i hele mitt liv har jeg vært gjennom så mye dritt, sier han og ler.

– Det var veldig deilig å være skitten og sliten og vite at jeg virkelig sto på. Det kommer ikke så godt frem på TV hvor hardt vi jobbet. Vi bar steiner i timevis, steiner som var like tunge som oss selv.

SMIA: Aleksander Sæterstøl og Christopher Mørch Husby.

Alex har lært mye om seg selv i løpet av gårdsoppholdet.

– Hvor skal jeg begynne? Blant annet har jeg skjønt at jeg kan mer enn jeg trodde, også av praktiske ting, som bygging. Og så lærte jeg at det faktisk går an å ha normal døgnrytme, sier han.

Særlig det siste er noe bergenseren har tatt med seg videre.

– Vi sto jo opp mellom kl. 07 og 08 hver dag, og det klarte jeg. Det hadde jeg ikke sett for meg. Nå vet jeg at jeg fikser å stå opp tidlig og gjøre en innsats. Jeg kommer til å bruke det videre.

PØLSEMAKER: Aleksander Sæterstøl foran kjøkkenbenken og grillen. Det gikk ikke veien.

Alex savnet kjæresten, influencer og TV-profil Martine Lunde (27), under innspillingen.

– Det var utrolig godt å komme hjem til Martine. Det er jo hos henne i Oslo jeg bor mest. Leiligheten i Bergen står tom, så egentlig burde jeg leid den ut. Hadde jeg vært smart, hadde jeg gjort det, sier han og humrer.

Nesten like sterk som lengselen etter Martine, var savnet etter ostepølse, 27-åringens livrett.

Etter hjemkomsten nølte det ikke lenge før Alex fant veien til pølsekiosken i Oslo. Den første ostepølsa på seks uker svarte til forventningene.

– Du vet hvordan det er når du ikke har hatt sex på en stund, sånn føltes det. Helt fantastisk, flirer han.

Men pølsemakerkonkurransen på TV onsdag, var det verre med. Pølsa eksploderte, og han røk dermed på en smell som kostet ham semifinaleplass.

– Den pølsen der hadde ikke jeg heller spist heller.

GÅRDSGUTT: Aleksander Sæterstøl.

Alex gikk på en psykisk smell tidlig på gården, da han ble førstekjempe og havnet på førstekjempehytta. En nærmest sønderknust Alex forklarte til TV-kamera at det var «det verste han hadde opplevd i hele sitt liv».

– Det var sterke ord i en sånn setting?

– Ja, men jeg hadde aldri vært alene et sted uten telefon før. Se for deg at du blir plassert inne i et skur alene i 24 timer, for kun å stirre i veggen, svarer Alex.

– I hverdagen prøver jeg å unngå alt som er kjedelig. Som for eksempel kø i trafikken. Men dette var egentlig veldig god eksponeringsterapi, forklarer han.

Sæterstøl er en gjenganger i reality-TV. Det startet med «Paradise Hotel» i 2017, og siden har han vært å se i program som «Skal vi danse», «Sofa», «Bloggerne» og «God kveld Norge».

– Hva blir det neste?

– Det aner jeg ikke. Jeg har faktisk ingen planer, for jeg er ikke blitt spurt om noe. Kanskje TV-bransjen er drittlei meg?

– Er det dét du livnærer deg på, realitykonsepter?

– Det gir jo en ekstra inntekt, ja. Men jeg lever av litt forskjellige ting, som blant annet sosiale medier.

Alex forsikrer at han er åpen for det meste av tilbud. Han drømmer om at det skal dukke opp noe som virkelig frister.

– Det trenger ikke være TV, det kan være hva som helst. Noe jeg kan drive med. Noe som fanger meg sånn skikkelig. Men ikke på damefronten, altså. Der har jeg alt jeg trenger. Jeg har Martine i min hule hånd, så jeg satser på at det holder livet ut, sier han muntert.

LYKKELIG: Sofie Karlstad kastet seg om halsen til Tron Moi.

Alex er overveldet over responsen i sosiale medier. Selv om han ikke får svart alle, er han veldig takknemlig.

– Folk sier at de nå har fått et annet syn på meg, et annet inntrykk enn før. Kanskje er det fordi jeg har gjort TV alene denne gangen, uten Martine. Jeg er ikke bare han kjæresten som sier så mye rart.

Christopher Mørch Husby tok onsdagens avskjed med et smil

– Det er fint å ryke nå, for jeg ryker sammen med gjengen min, sa stylisten på TV.

Influencer Ingrid Vik Lysne tok også nederlaget med fatning.

– Jeg kom hit for opplevelsen og har virkelig hatt det helt fantastisk.

Forretningsmann Ørnulf Høyer (65), Influencer Sofie Karlstad (25) og mesterkokk Trond Moi (53) skal kjempe i søndagens finalesending.