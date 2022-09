PRISVINNERE: Store deler av «Succession»-gjengen på Emmy-prisutdeling i Los Angeles natt til tirsdag. Nicholas Braun helt til høyre.

«Succession»-skuespiller deler norgesvideo

«Succession»-skuespiller Nicholas Braun deler torsdag ettermiddag en videosnutt med norske troll og flagg.

Som kjent skal deler av den fjerde sesongen i suksesserien «Succession» spilles inn i Norge.

VG skrev i juli om at HBO – serien hadde søkt Norsk filminstitutt (NFI) om få penger fra den statlige incentivordningen for film for å spille inn deler i Norge.

Bergens Tidende skrev i august at én av episodene skal spilles inn på Sunnmøre, deriblant på Juvet landskapshotell.

MAKTSPILL: Matthew Macfayden som Tom og Nicholas Braun som Greg i sesong 2 av «Succession». Macfayden vant Emmy for beste mannlige birolle i en dramaserie tidligere i uken.

5. september bekreftet HBO Max at serien, som for få dager siden vant fem Emmy-priser – blant annet for beste dramaserie, faktisk skal spilles inn her i landet.

Norsk Instagram-video

Torsdag ettermiddag legger skuespiller Nicolas Braun, som spiller Greg Hirsh i serien, et klipp på sin Instagram Story. Der ser man flere ulike troll, av typen som ofte selges i suvenirbutikker, og i bakgrunnen er det en bøtte med norske flagg. Braun har også lagt tre norske flagg-emotikon på videoen.

Innspillingen av den aktuelle sesongen startet i New York i juli. HBO informerte ikke hvor innspillingen skal finne sted, men at «scener til den fjerde sesongen» skal spilles inn i Norge «i løpet av høsten».

Tidens Krav skriver at Film in Norway har leid store deler av Lysebotn med overnatting både på campingplass, turistforeningshytta og andre hus i bygda innerst i Lysefjorden.

Totalbudsjettet på sesong fire skal være på mellom 1,7 og 1,8 milliarder kroner.

Tidligere har blant annet «Mission: Impossible» vært spilt inn delvis i Norge. I 2017 spilte han inn actionscener på Preikestolen til «Mission Impossible 6», og i 2020 fikk «Mission: Impossible 7» tildelt nær 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt og Tom Cruise var på Hellesylt på Sunnmøre.

I 2019 ble scener fra «James Bond» spilt inn på Vestlandet og scener til «Black Widow» med Scarlett Johansson spilt inn på Sunnmøre.